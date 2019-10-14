14 октября в городском Доме культуры г. Ганцевичи состоялось мероприятие, посвященное Дню матери.
Фоторепортаж
Фото Аллы Петлицкой.
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В Ганцевичах чествовали представительниц прекрасной половины человечества (фоторепортаж)
15.10.2019 10:38 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
14 октября в городском Доме культуры г. Ганцевичи состоялось мероприятие, посвященное Дню матери.
Фоторепортаж
Фото Аллы Петлицкой.
Больше фото смотрите
(Visited 31 times, 31 visits today)
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14 октября в городском Доме культуры г. Ганцевичи состоялось мероприятие, посвященное Дню матери. Фоторепортаж Фото Аллы Петлицкой. Больше фото смотрите
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