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Национальный конкурс «Лістапада-2019» пройдет 5-7 ноября

15.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Национальный конкурс «Лістапада-2019» пройдет 5-7 ноября

Показы фильмов национального конкурса XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад» пройдут 5-7 ноября в столичных кинотеатрах, сообщил сегодня координатор конкурса Николай Лавренюк на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа национального конкурса включает 5 работ игрового кино, 9 документальных фильмов и 6 анимационных лент. Во внеконкурсную программу «Белорусская панорама» вошли 4 картины.

Оценивать фильмы национального конкурса будут белорусский режиссер-документалист Ольга Дашук, продюсер и отборщик фильмов для Гётеборгского кинофестиваля в Швеции Фредди Ольссон во главе с режиссером из Польши Кшиштофом Занусси.

XXVI Минский международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом «К радости». Его учредителями выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор — Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».

https://www.belta.by

 
 
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Показы фильмов национального конкурса XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад» пройдут 5-7 ноября в столичных кинотеатрах, сообщил сегодня...
 
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