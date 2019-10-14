Национальный конкурс «Лістапада-2019» пройдет 5-7 ноября

Источник материала: Вороновская газета





Показы фильмов национального конкурса XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад» пройдут 5-7 ноября в столичных кинотеатрах, сообщил сегодня координатор конкурса Николай Лавренюк на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА .

Программа национального конкурса включает 5 работ игрового кино, 9 документальных фильмов и 6 анимационных лент. Во внеконкурсную программу «Белорусская панорама» вошли 4 картины.

Оценивать фильмы национального конкурса будут белорусский режиссер-документалист Ольга Дашук, продюсер и отборщик фильмов для Гётеборгского кинофестиваля в Швеции Фредди Ольссон во главе с режиссером из Польши Кшиштофом Занусси.

XXVI Минский международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом «К радости». Его учредителями выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор — Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».

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