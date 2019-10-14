Гравюру Сальвадора Дали «Горящий жираф» украли из галереи за… 32 секунды

Источник материала: Вороновская газета





32 секунды – ровно столько заняло похищение известной гравюры Сальвадора Дали «Горящий жираф», которая была выставлена в галерее Сан-Франциско.

Внутри камер наблюдения не было, зато уличные объективы зафиксировали вора, который спокойно прогуливался с украденным экспонатом. Неизвестного сейчас ищут и одновременно выясняют, как он смог украсть гравюру. Несмотря на то, что «Горящий жираф» был главным экспонатом выставки, замка на нем не оказалось, а стоит работа около 20 тысяч долларов.

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