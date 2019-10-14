|
Как белорус разогревал 70-тысячный «Олимпийский» перед матчем Украина - Португалия
Источник материала: Tut.by
14 октября в рамках квалификации на Евро 2020 сборная Украины по футболу принимала в Киеве действующего чемпиона Европы Португалию. Перед началом встречи 70-тысячный НСК «Олимпийский» разогревал белорусский музыкант Сергей Михалок и его группа «Ляпис-98».
Перед стартом матча оркестр «Ляпис-98» спел свой хит «Воины светы» в унисон с 70-тысячным стадионом. Сергей Михалок круто зарядил стадион и пожелал победы украинцам. Посмотрите на мощнейший перфоманс в его исполнении.
Напомним, сборная Украина
У португальцев забитым мячом отметился капитан Криштиану Роналду, реализовавшийся пенальти и оформивший 700-й гол в карьере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощь в исполнении Михалка
|
Свежие газеты
Архив (Разное)