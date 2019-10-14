Как белорус разогревал 70-тысячный «Олимпийский» перед матчем Украина - Португалия

Источник материала: Tut.by

14 октября в рамках квалификации на Евро 2020 сборная Украины по футболу принимала в Киеве действующего чемпиона Европы Португалию. Перед началом встречи 70-тысячный НСК «Олимпийский» разогревал белорусский музыкант Сергей Михалок и его группа «Ляпис-98».

Перед стартом матча оркестр «Ляпис-98» спел свой хит «Воины светы» в унисон с 70-тысячным стадионом. Сергей Михалок круто зарядил стадион и пожелал победы украинцам. Посмотрите на мощнейший перфоманс в его исполнении.

Напомним, сборная Украина обыграла Португалию со счетом 2:1 и, обеспечив себе первое место в группе «B», досрочно отобралась на чемпионат Европы 2020. Голы в составе хозяев забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

У португальцев забитым мячом отметился капитан Криштиану Роналду, реализовавшийся пенальти и оформивший 700-й гол в карьере.