Для Lada Largus предложили необычный навесной багажник

Источник материала: Tut.by

В России один из специализированных магазинов по продаже автомобильных аксессуаров предложил дополнительный навесной багажник, позволяющий увеличить вместительность универсала Lada Largus.





Так называемый Shuttle Box состоит из двух секций, изготовленных из армированного стеклопластика — они крепятся на задние стойки кузова и оснащены дублирующими стоп-сигналами. Также на боксе имеется место для крепления номерного знака с подсветкой. Масса такого багажника, имеющего объем 800 л, равна 40 кг, а заявленная грузоподъемность — 100 кг.





По словам создателей Shuttle Box, такая конструкция никак не сказывается на центре тяжести Largus, а также отличается «высоким уровнем исполнения и производства». А еще багажник находится в процессе получения сертификата — вносить изменения в ПТС автомобиля покупателям не придется.





В России багажный бокс для Largus стоит от 55 500 рублей — 860 долларов в пересчете. Еще 13 тысяч рублей (без малого 200 долларов) придется доплатить за окраску Shuttle Box в цвет кузова.