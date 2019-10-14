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Для Lada Largus предложили необычный навесной багажник
Источник материала: Tut.by
В России один из специализированных
Так называемый Shuttle Box состоит из двух секций, изготовленных из армированного стеклопластика — они крепятся на задние стойки кузова и оснащены дублирующими стоп-сигналами. Также на боксе имеется место для крепления номерного знака с подсветкой. Масса такого багажника, имеющего объем 800 л, равна 40 кг, а заявленная грузоподъемность — 100 кг.
По словам создателей Shuttle Box, такая конструкция никак не сказывается на центре тяжести Largus, а также отличается «высоким уровнем исполнения и производства». А еще багажник находится в процессе получения сертификата — вносить изменения в ПТС автомобиля покупателям не придется.
В России багажный бокс для Largus стоит от 55 500 рублей — 860 долларов в пересчете. Еще 13 тысяч рублей (без малого 200 долларов) придется доплатить за окраску Shuttle Box в цвет кузова.
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