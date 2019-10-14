Под Новогрудком стажер на фуре проскочил поворот и влетел в опору моста. Он погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при столкновении фуры с опорой моста под Новогрудком, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла 14 октября, около 21.00. По предварительной информации, 28-летний водитель фуры ехал по трассе Р11 Поречаны — Новогрудок — Несвиж. Вблизи деревни Селец он проскочил поворот, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в железобетонную опору путепровода.





В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия. Как рассказали в ГАИ, он был стажером. В кабине фуры также ехали его наставник и сменщик — они получили легкие травмы.