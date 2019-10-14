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Медики рассказали, как избавиться от плохого настроения при помощи питания

15.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Медики рассказали, как избавиться от плохого настроения при помощи питания

Благодаря активным научным исследованиям удалось выяснить, что правильный подход к рациону питания позволит вам стать счастливым обладателем хорошего настроения.

Что стоит знать о питании:

1. Завтрак ни в коем случае пропускать не стоит, поскольку он задает тон на весь день. Первый прием пищи должен быть питательным и здоровым.

2. Чаще обращайте внимание на фрукты и овощи. Даже если сезон уже прошел, эти продукты все равно способны избавить вас от депрессивного состояния.

3. Не забудьте о пользе цельнозерновых продуктов. Комплекс витамина В играет важную роль в формировании гормонального фона.

4. Витамин D. В теплое время года эта проблема решается легко – достаточно выйти на улицу и ощутить на себе лучи солнца. В другие сезоны следует получать важный для настроения витамин из продуктов питания.

Источник: belnovosti.by

 
 
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Благодаря активным научным исследованиям удалось выяснить, что правильный подход к рациону питания позволит вам стать счастливым обладателем...
 
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