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В Солигорске на переходе, который освятил батюшка, через два дня сбили пешехода
15.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
11 октября в Солигорске православный священник освятил опасные места на городских дорогах: пешеходный переход на улице Козлова, перекрёсток у магазина "Мартин" и возле кафе "Автостоп".
"Как в том анекдоте: вместо того, чтобы осветить опасные перекрестки, городские власти пригласили попа, чтобы освятить их. Только это к сожалению не шутка, а наша с вами реальность", — написал местный житель.
По
Жители Солигорска отправили обращение в городскую ГАИ о целесообразности освящения аварийных участков в городе,
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11 октября в Солигорске православный священник освятил опасные места на городских дорогах: пешеходный переход на улице Козлова, перекрёсток у магазина "Мартин" и...
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