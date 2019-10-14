В Солигорске на переходе, который освятил батюшка, через два дня сбили пешехода

Источник материала: Слуцк Город

11 октября в Солигорске православный священник освятил опасные места на городских дорогах: пешеходный переход на улице Козлова, перекрёсток у магазина "Мартин" и возле кафе "Автостоп".

"Как в том анекдоте: вместо того, чтобы осветить опасные перекрестки, городские власти пригласили попа, чтобы освятить их. Только это к сожалению не шутка, а наша с вами реальность", — написал местный житель.

По информации группы "Солигорские Автолюбители", 13 октября на пешеходном переходе возле одного из этих мест автомобиль сбил человека. К счастью, пешеход остался жив.

Жители Солигорска отправили обращение в городскую ГАИ о целесообразности освящения аварийных участков в городе, пишет Еврорадио.