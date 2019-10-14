Здание пилорамы за $70 тыс и бывшая администрация грузового парка. В Слуцке новые объекты выставлены на аукцион

Источник материала: Слуцк Город





Минский областной центр инвестиции и приватизации проводит очередные аукционы по продаже недвижимого имущества в Слуцке.

Так, по поручению ОАО «РСУ «Мясомолоко» объявлен аукцион по продаже здания пилорамы общей площадью 869,1 кв. м., включая пристройку и хозпостройку. Объекты находятся по ул. Ленина, 292Е (за АЗС «Лукойл»), начальная стоимость их оценивается в 141 360 рублей или 69 023 у.е. по лучшему курсу в РБ (по состоянию на 15 октября). Участок находится в водоохранной зоне.

А по поручению филиала «Автобусный парк №2» продаётся двухэтажное здание на улице Транспортная, где раньше находилась администрация ГАП-5. Объект общей площадью 1 447,8 кв. м. на земельном участке 0,3485 га продаётся на условиях улучшения его эстетического вида и проведения реконструкции. Начальная цена лота снижена на 80% и составляет 108 082,80 белорусских рублей, сообщается на сайте организатора торгов.



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