Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже пока проходит относительно спокойно, но ситуация уже зеркальная по отношению ко вчерашней. Скрипят качели.
Доллар начал день с того, что сразу подешевел, но потом стал отыгрывать потери — по сотой доле копеечки. Пока минус 0,13 копейки и цена 2,0506 рубля.
Евро после вчерашнего роста опустился — на символические 0,08 копейки. Стоит 2,2601 рубля.
Российский рубль прекратил вчерашний полет вниз и решительно прибавил 0,23 копейки. За сотню пока дают 3,1895.
Напомним, вчера доллар подорожал на 0,14 копейки и стоил 2,0519 рубля. Евро прибавил 0,19 копейки и добрался до 2,2609 рубля. Российский рубль подешевел на 0,64 копейки и торговался по 3,1872 белорусского рубля за сотню,