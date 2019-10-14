Источник материала: Новости Волковыска

Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже пока проходит относительно спокойно, но ситуация уже зеркальная по отношению ко вчерашней. Скрипят качели.

Доллар начал день с того, что сразу подешевел, но потом стал отыгрывать потери — по сотой доле копеечки. Пока минус 0,13 копейки и цена 2,0506 рубля.

Евро после вчерашнего роста опустился — на символические 0,08 копейки. Стоит 2,2601 рубля.

Российский рубль прекратил вчерашний полет вниз и решительно прибавил 0,23 копейки. За сотню пока дают 3,1895.