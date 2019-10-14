Источник материала: Новости Волковыска

Оперативниками уголовного розыска Волковысского райотдела милиции установлено лицо, по версии правоохранителей причастное к попытке угона автомобиля.

Началось все с того, что хозяин «Фольксваген-пассата» 1992 года выпуска припарковал транспортное средство на ночь во дворе своего дома, а с утра, когда выходил на работу, то обнаружил, что кто-то выбил в машине стекло, украл панель от магнитолы и алкотестер, а также повредил провода под замком зажигания, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Хозяин авто обратился за помощью в органы внутренних дел. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» сотрудники уголовного розыска по месту жительства задержали 23-летнего парня, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. При молодом человеке была обнаружена похищенная панель от магнитолы.

Противоправному поведению фигуранта истории дана правовая оценка. С учетом всех обстоятельств мужчине инкриминирована «попытка угона».