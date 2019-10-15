Шарковчанин Павел Григорович принял участие в Минском полумарафоне

Источник материала: Клiч Радзiмы

15 сентября в белорусской столице прошел «Минский полумарафон-2019». Из года в год, а проходит он уже в пятый раз, спортивное мероприятие становится все более популярным не только среди белорусов, но и зарубежных любителей и профессионалов бега в городских условиях. Организаторы спортивного праздника подсчитали: всего на старт вышли 40 тысяч участников из 68 стран мира. Забег стал выше статусом: ему впервые присвоен серебряный лейбл международной легкоатлетической ассоциации. Участники преодолевали три дистанции по столичным улицам: 5,5 км, 10,5 км и 21,1 км.

Необходимо отметить, чтобы пробежать полумарафон, нужно было зарегистрироваться на сайте и выбрать одну из предложенных дистанций. Старт начинался в разное время. Бежать могли все: политики, спортсмены, деятели искусств и просто любители активного образа жизни.

Приятно отметить, что среди участников забега был шарковчанин милиционер-водитель оперативно-дежурной службы Шарковщинского РОВД Павел Григорович.

— Всю необходимую информацию о полумарафоне я нашел в интернете, — делится впечатлениями Павел Григорович. — Для собственного интереса решил попробовать пробежать дистанцию в 10,5 км. Бежать сразу решил не на время. Хотелось просто посмотреть на свои силы — выдержу или нет. Но, к спортивному соревнованию тщательно и основательно готовился. В мероприятии такого уровня и масштаба бежал впервые. На старте нас выстроилась такая многотысячная и плотная очередь, что мы смогли начать забег только через, примерно, пять минут после начала, и за нами еще оставался «хвост». К этому времени уже первые участники преодолели половину дистанции. Невозможно передать словами те чувства, которые тебя переполняют от сопричастности к такому грандиозному спортивному событию, когда рядом с тобой бегут не только любители бега, но и настоящие профессионалы. Бежать по проспектам Минска — одно удовольствие. Ощущалось некое единение, может, от осознания причастности к такому значимому событию. И весело. На протяжении всего пути были установлены концертные площадки, откуда доносилась музыка, участников забегов подбадривали барабанщики, ростовые куклы и зрители, для которых было за честь «дать пять» бегунам. Да и сами участники полумарафона были одеты в интересные костюмы супергероев, викингов, римлян и других. Организация праздника была на высочайшем уровне. Конечно, ближе к финишу уже чувствовалась усталость, да и погода была весьма переменчива, тем не менее, все мчались к заветной цели. Здесь, как нельзя кстати, подходит поговорка, что главное — не победа, а участие. Я адекватно понимал, что соперничать с профессиональными бегунами очень сложно. Но десять километров пролетели как-то совсем незаметно. Считаю, что показал вполне достойный результат — добежал до конца. На финише мне вручили сувенирную медаль. В следующем году планирую также принять участие в забеге — в такой компании и удобном темпе и «двадцатку» можно взять!

В очередной раз наш земляк подтвердил, что новые цели и вершины покоряются тем, кто ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. Ведь только в постоянном движении и развитии жизнь приобретает смысл, а бегом делать это гораздо быстрее и приятнее.

Справочно: впервые Минский полумарафон состоялся в 2015 году. Организатором соревнований выступила Белорусская федерация легкой атлетики при поддержке Министерства спорта и туризма и Мингорисполкома.

Елена АНАНИЧ.