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Прием граждан
15.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
18 октября в 11.00 первый заместитель начальника главного управления кадровой политики — начальник управления руководящих кадров и государственных наград Администрации Презимдента Республики Беларусь Геннадий Владимирович РЕШЕТЬКО проведет личный прием граждан в Шарковщинском районном исполнительном комитете (малый зал райисполкома, 3-й этаж кабинет № 61 ).
Предварительная запись граждан на прием по телефону 4-12-32.
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