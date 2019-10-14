ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перед министром Карпенко замаячила отставка

15.10.2019 11:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Игорь Карпенко столкнулся с новым уровнем прессинга: теперь его критикует не только Лукашенко, но и приближенные к нему бизнесмены.



Весь этот год бывший лидер белорусских коммунистов раз за разом попадает под огонь критики главы государства.

Сначала Карпенко несколько раз досталось за содержание школьных программ, которые, по мнению Лукашенко, с одной стороны перегружены, а с другой – не ориентированы на практику («Слушайте, полкурса — черви!»).

После был выговор за трагедию в Столбцах и критика за решение министра ввести в школах новые должности ответственных за безопасность («Не надо пожар тушить бензином»).

Затем последовал скандал в Гомеле, где на видео засняли нецензурно выражавшуюся учительницу. Лукашенко лично вмешался, возмутившись решением чиновников от образования уволить педагога.


И вот глава государства вновь высказал недовольство работой министра. Как следует из поста IT-бизнесмена Виктора Прокопени об участии в совещании 14 октября, «президент подчеркнул, что в образовании бардак, и, если это не будет исправлено, то скоро у министерства образования будет новый министр».

Словам Прокопени можно верить, в том числе, потому, что это не первая угроза Лукашенко в отношении Карпенко. Еще в начале года тот говорил, что нужно «очень серьезно» заняться образованием и «если министр этого не понял, значит, он не министр».

Теперь ситуация для Карпенко еще более ухудшилась, поскольку из влиятельных людей его критикует не только Лукашенко, который порой может сорваться на ком угодно. Но еще, как минимум, IT-бизнесмены, к предложениям которых глава государства, как правило, прислушивается.
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Карпенко столкнулся с новым уровнем прессинга: теперь его критикует не только Лукашенко, но и приближенные к нему бизнесмены.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларусі 19 кастрычніка пройдзе добраахвотная акцыя “Чысты лес”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика