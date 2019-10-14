Перед министром Карпенко замаячила отставка









Весь этот год бывший лидер белорусских коммунистов раз за разом попадает под огонь критики главы государства.





Сначала Карпенко несколько раз досталось за содержание школьных программ, которые, по мнению Лукашенко, с одной стороны перегружены, а с другой – не ориентированы на практику («Слушайте, полкурса — черви!»).





После был выговор за трагедию в Столбцах и критика за решение министра ввести в школах новые должности ответственных за безопасность («Не надо пожар тушить бензином»).





Затем последовал скандал в Гомеле , где на видео засняли нецензурно выражавшуюся учительницу. Лукашенко лично вмешался, возмутившись решением чиновников от образования уволить педагога.









И вот глава государства вновь высказал недовольство работой министра. Как следует из поста IT-бизнесмена Виктора Прокопени об участии в совещании 14 октября, «президент подчеркнул, что в образовании бардак, и, если это не будет исправлено, то скоро у министерства образования будет новый министр».





Словам Прокопени можно верить, в том числе, потому, что это не первая угроза Лукашенко в отношении Карпенко. Еще в начале года тот говорил, что нужно «очень серьезно» заняться образованием и «если министр этого не понял, значит, он не министр».





Теперь ситуация для Карпенко еще более ухудшилась, поскольку из влиятельных людей его критикует не только Лукашенко, который порой может сорваться на ком угодно. Но еще, как минимум, IT-бизнесмены, к предложениям которых глава государства, как правило, прислушивается.