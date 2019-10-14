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"IT-страна не может организовать перепись. За что ни возьмемся, получается рессора от трактора"

15.10.2019 10:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все ли белорусы готовы пройти перепись населения, какие сложности у них возникают при заполнении анкеты и какие вопросы вызывают недоумение?

"IT-страна не может организовать перепись. За что ни возьмемся, получается рессора от трактора"
Об этом и многом другом можно узнать из комментариев в соцсетях и на различных форумах.

Не участвовал и участвовать не буду


Людей, которые намеренно игнорируют перепись или собираются давать заведомо ложные ответы, судя по публикациям в соцсетях, немало.

Чем они аргументируют свой отказ? В основном, нежеланием делиться личной информацией.

"Даже двери не открою и не впущу! Пускай сами соответствующие госслужбы поработают да поищут тунеядцев! А то сидят в своих кабинетах, штаны просиживают! А зарплаты у них о-го-го, дай бог каждому! Так еще и расскажи, да покажи, что где, на тарелочке с голубой каемочкой, все готовенькое!" –  возмущаются в соцсетях.

Но есть и те белорусы, кто уверен, что вся нужная информация на каждого уже собрана, поэтому нет смысла бояться.

"Смотрю, у людей паранойя, что за ними следят. Я вас умоляю, кому вы нужны! А если и нужны, то заинтересованным органам информацию на вас нарыть и без переписи не проблема", – прокомментировали происходящее в одной из групп ВКонтакте.

А комментатор другого паблика напомнил:

"И так все давно под колпаком! Карточки для чего?! Чтобы всех контролировать! Что купили, куда попало, сколько водки выпили и красной икры съели, а сколько тортов, мяса, колбасы покупаете в месяц! Сравнивают доходы и расходы! Все под контролем!"

Есть и те, которые положительно относятся к проведению переписи. Например, на форуме Тут.бай один из пользователей поделился мнением:

"Будь у меня белорусская симка, я бы переписался. Читал в архивах и ревизские сказки (начиная с 1811-го года), и перепись 1926-го  – очень приятно там найти своих предков (а еще приятнее с нужной национальностью/вероисповеданием). Может, и эту перепись наши далекие потомки будут изучать. Им приятно будет найти нас теперешних".


IT- страна не может организовать перепись


Возмущение некоторых пользователей Фейсбука вызвал тот факт, что когда они пытались переписаться онлайн, то не смогли войти в систему. А в первый день, 4 октября, интернет-сайт переписи из-за перегрузки и вовсе несколько часов не работал.

"ИТ-страна не может организовать перепись. За что ни возьмемся, получается рессора от трактора «Беларусь»".

"Два дня корячились разными способами. Нажимали на все кнопки. Пытались зарегистрироваться везде. Писали и латинкой, и кириллицей. И таком, и сяком, и раком, и боком, и даже крюком. 

Ладно. Чума на оба их дома. Будем ждать аналогового способа, когда к нам люди придут. А я так хотел чуточку пожить в айти-стране".

От домохозяйств до малины


Вопросы о приусадебных участках и насаждениях у многих пользователей вызвали недоумение. Но, пока одни сетовали, что вопросы про домохозяйство похожи на головоломку, а другие смеялись, что не могут посчитать кусты малины, которая свободно растет у забора, были те, кто напоминал:

"Ну, в СССР был же налог на плодовые деревья. Так что все может быть".

Об отъезде из страны


Заинтересовал белорусов и вопрос о том, планируют ли они отъезд за границу. Так, в одном паблике Вконтакте пользователь спрашивал:

"Интересно, если все хором напишут там, что желают свалить из страны, какой эффект это произведет?"

В ответах на этот вопрос мнения пользователей разошлись. Кто-то предположил, что

"Закроют границы или введут загранпаспорта как в РФ, и чтоб его получить, нужно будет обойти все министерства и заплатить 1000€".

А другой прокомментировал: "Кто действительно хотел, тот уже свалил".

Кто ночевал у вас дома 4 октября?


В социальных сетях многие белорусы признавались, что, несмотря на официальное объяснение Белстата, так и не поняли, к чему этот вопрос. А потому люди начали шутить.

"Была у меня в ту ночь любовница. Так что, мне ее указать, чтобы жена узнала?"

"Как раз в ночь с 3 на 4 октября приходила рота солдат. Нужно перечислить всех поименно?"


Вместо вывода


Белорусы, которые смогли переписаться онлайн, поделились своим мнением.

"Перепись дала мне четко понять, что этой власти надо от меня. И это уже не скрывается. Ни одного вопроса: сколько у вас детей, или ходят ли они в д/с или в школы. Нужна ли помощь. В чем нуждаетесь. Все ли здоровы… Нет, на это пофиг. 

А вот что было. Сколько квадратов ваша квартира, сколько соток у вас земля, что вы там выращиваете и что собрали, работаете ли, готовы ли начать работать… 

Это больше не перепись, а попытка налоговой получить данные о каждом белорусе,  – сделал выводы комментатор на форуме тут.бай.

"Переписались в интернете и никакой проблемы в вопросах не увидели. Обычная белорусская банальщина", – отметил пользователь Вконтакте.


А что по этому поводу думаете вы, если, конечно, вам удалось "переписаться" онлайн?
 
 
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Все ли белорусы готовы пройти перепись населения, какие сложности у них возникают при заполнении анкеты и какие вопросы вызывают недоумение?
 
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