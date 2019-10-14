Нейросеть научили показывать лица людей, о которых вы думаете

Источник материала: KYKY

Иногда кажется, что искусственный интеллект компании Google читает наши мысли. На самом деле эта реальность уже не так далека от истины: ученые из Университета Торонто в Скарборо научила нейросеть воссоздавать изображения, которые пару секунд назад были всего лишь образом в голове. Об этом сообщает DigitalTrends.

Алгоритм работает с использованием данных электроэнцефалографии (ЭЭГ). Пока шел эксперимент, участники надели специальную шапку с электродами, и в этом головном уборе им показывали картинки с лицами. Шапка отслеживала мозговую активность — реакцию на каждую фотографию. Довольно впечатляюще, но после этого искусственный интеллект выводил лицо из сознания человека на экран.

Хотя нейросеть не первый раз пытаются использовать для чтения мыслей, это впервые основывается на результатах ЭЭГ. Раньше ученые брали технологию магнитно-резонансной томографии (МРТ), но ЭЭГ выгоднее: она более мобильна, недорога и дает сравнительно высокий уровень детализации за считанные миллисекунды.

Авторы считают, что их разработка способна помочь в сфере правоохранительных органов. Нейросеть поможет в сборе улик, опросе свидетелей и в создании точных портретов подозреваемых. Это также станет полезным для немых людей. В будущем эксперты планируют выйти за пределы лиц, чтобы попробовать воссоздавать точные изображения других объектов.