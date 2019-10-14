Турция даст Беларуси защитные экраны, чтобы люди в метро не падали под поезда

Источник материала: KYKY

Турция сделает для Беларуси защитные экраны, которые установят на первых четырех станциях третьей линии метро. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Эти информацию подтвердил начальник Дирекции по строительству Минского метрополитена Павел Царун, на встрече в ратуше с делегацией из турецкого города Эскишехир.

Конструкция новых устройств разработана так, чтобы они синхронно открывались с дверями приезжающим вагоном. Защитные экраны помогут исключить случайные падения на рельсы.

«Мы выбирали систему дверной автоматической платформы от ведущих производителей мира. В тендере на поставку такого оборудования для первых станций третьей линии участвовали несколько производителей из Европы и Азии. В ходе конкурсного отбора контракт заключен с холдингом Albayrak — производителем машинного оборудования и гидравлических систем из турецкого города Эскишехир», — рассказал Павел Царун.

Со слов начальника минской подземки, первая поставка оборудования запланирована на ноябрь. После этого начнется процесс монтажа. Позже экраны появятся и на двух первых линиях метро.

К слову, минскому метро действительно нужны дополнительные меры безопасности. Например, около недели назад мы писали , как 54-летняя женщина прыгнула под движущийся состав на второй главный путь и погибла на месте. Еще раньше, в середине сентября, на рельсы упал мужчина и скончался в больнице.