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Турция даст Беларуси защитные экраны, чтобы люди в метро не падали под поезда
Источник материала: KYKY>
Турция сделает для Беларуси защитные экраны, которые установят на первых четырех станциях третьей линии метро. Об этом
Эти информацию подтвердил начальник Дирекции по строительству Минского метрополитена Павел Царун, на встрече в ратуше с делегацией из турецкого города Эскишехир.
Конструкция новых устройств разработана так, чтобы они синхронно открывались с дверями приезжающим вагоном. Защитные экраны помогут исключить случайные падения на рельсы.
«Мы выбирали систему дверной автоматической платформы от ведущих производителей мира. В тендере на поставку такого оборудования для первых станций третьей линии участвовали несколько производителей из Европы и Азии. В ходе конкурсного отбора контракт заключен с холдингом Albayrak — производителем машинного оборудования и гидравлических систем из турецкого города Эскишехир», — рассказал Павел Царун.
Со слов начальника минской подземки, первая поставка оборудования запланирована на ноябрь. После этого начнется процесс монтажа. Позже экраны появятся и на двух первых линиях метро.
К слову, минскому метро действительно нужны дополнительные меры безопасности. Например, около недели назад мы
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Турция сделает для Беларуси защитные экраны, которые установят на первых четырех станциях третьей линии метро. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости». Эти...
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