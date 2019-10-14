О молодежном движении Дзержинщины

Источник материала: Новости Дзержинска

Для того, чтобы рассказать о молодежном движении юных спасателей-пожарных, работники МЧС Дзержинского района побывали в гостях у ребят учреждений г. Дзержинска.

Мальчишки и девчонки узнали о деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, целях и задачах организации, проводимых мероприятиях под эгидой БМООСП, о профессии пожарного-спасателя, а также посмотрели тематический видеофильм.

Не забыли работники МЧС напомнить, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, а в свою очередь учащиеся порадовали работников МЧС своими знаниями в вопросах о действиях при пожаре и вызова спасателей. Ведь умение четко действовать в чрезвычайной ситуации поможет спасти здоровье и жизнь человеку. Особой темой для подростков была презентация журнала «Юный спасатель», который так полюбился и малышам, и взрослым.

Нынешняя молодежь не представляет свою жизнь без мобильного телефона и интернета, поэтому не лишним было напомнить о мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

В завершении мероприятия ребятам предложили пополнить ряды БМООСП, ведь вместе можно сделать жизнь безопаснее.























