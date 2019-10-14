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Торжественный прием ко дню матери прошел в могилевском облисполкоме

15.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Торжественный прием, посвященный Дню матери, состоялся 14 октября в Могилевском облисполкоме. В мероприятии приняли участие 30 женщин из городов и районов региона, воспитавших достойных сыновей и дочерей.

Кировский район представляла многодетная мать Ольга Филимонова, овощевод тепличного комбината ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского».    



Поздравляя собравшихся, а в их лице всех представительниц прекрасного пола Приднепровского края, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил, что День матери  — это не только дань глубокого уважения и любви тем, кто подарил нам жизнь. Это признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества, подтверждение того, что семья и материнство являются приоритетами социальной политики страны.


Глава региона подчеркнул, что в Беларуси реализуется целый ряд социальных программ, которые разработаны в помощь матерям. Они напрямую касаются семейного уклада, рождения и воспитания детей, решения жилищных вопросов, трудоустройства.

Руководитель области тепло поздравил участниц торжества с праздником и вручил орден Матери одиннадцати  женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. 

В ответном слове мать пятерых детей Наталья Гуреева от мам области выразила слова благодарности всем, без кого трудно было бы растить детей: мужьям, разделившим ответственность за воспитание, педагогам за знания, государству за поддержку и инициирование проектов, направленных на помощь семьям. «Особое спасибо мамам, которые вырастили нас и до сих пор поддерживают, — сказала Наталья Гуреева. – Мы знаем, что наши дети также любимы, и смогут передать эту любовь. Они понимают, что такое помощь, поддержка и обязательно будут достойными гражданами своей страны».

В честь виновниц торжества был дан концерт, в котором юные артисты воспевали их тепло, заботу, ласку, внимание и самоотверженность. Всем участницам встречи вручили цветы.

Торжественному приему в облисполкоме предшествовала Неделя матери, цель которой — привлечь внимание к самой главной в жизни каждого женщине, окружить ее заботой и теплом, оказать заслуженные почести, помочь решить возникающие проблемы, обсудить вопросы охраны материнства и детства, здорового образа жизни, повышения престижа крепкой семьи.

Женщине, труженице, хранительнице семейного очага в эти дни посвящались стихи, песни и музыка, слова благодарности и признательности, круглые столы, пресс-конференции, выставки, конкурсы, тематические вечера, концерты. В трудовых коллективах и учебных заведениях прошли чествования матерей, встречи с ветеранами производства, поздравления молодых матерей с рождением первенцев.

Все желающие смогли получить бесплатные консультации по вопросам семейно-брачных отношений, воспитания детей, здорового образа жизни, социальных льгот и гарантий, а также психолого-педагогическим, медицинским и правовым аспектам.

Одним из основных событий недели был республиканский финал конкурса «Семья года». Наш регион в состязании представляла семья Николаевых из Октябрьского района города Могилева, которая стала победителем проекта. 


По материалам mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Торжественный прием, посвященный Дню матери, состоялся 14 октября в Могилевском облисполкоме. В мероприятии приняли участие 30 женщин из городов и районов...
 
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