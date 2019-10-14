В Могилеве состоится заседание cовместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России

Источник материала: Кировец

Седьмое заседание Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России состоится сегодня в Могилеве. Во время диалога будут рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спасательных ведомств трех стран.

Участники заседания обсудят пути совершенствования подходов к решению вопросов оказания и приема международной помощи в ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, особенности проведения аварийно-спасательных работ при реагировании на ЧС в метрополитене, тушения пожаров в сельских населенных пунктах. Также предполагается рассмотреть программы подготовки детей к действиям в экстремальных ситуациях, деятельности профильных вузов, а также подходы к осуществлению государственного надзора (контроля) за продукцией в области обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Кроме того, предусмотрено подписание итоговых документов: Протокола и Плана работы коллегии на 2020 год.

http://mogilev-region.gov.by