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В Могилеве состоится заседание cовместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России

15.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Седьмое заседание Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России состоится сегодня в Могилеве. Во время диалога будут рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спасательных ведомств трех стран.

Участники заседания обсудят пути совершенствования подходов к решению вопросов оказания и приема международной помощи в ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, особенности проведения аварийно-спасательных работ при реагировании на ЧС в метрополитене, тушения пожаров в сельских населенных пунктах. Также предполагается рассмотреть программы подготовки детей к действиям в экстремальных ситуациях, деятельности профильных вузов, а также подходы к осуществлению государственного надзора (контроля) за продукцией в области обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Кроме того, предусмотрено подписание итоговых документов: Протокола и Плана работы коллегии на 2020 год.

http://mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Седьмое заседание Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России состоится сегодня в Могилеве. Во время диалога будут рассмотрены...
 
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