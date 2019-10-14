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Осенний бал юных спасателей прошел в Кировске

15.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Работники Кировского РОЧС подготовили для юных активистов БМООСП «Осенний бал юных спасателей».

Осенний бал юных спасателей прошел в Кировске

Осенний бал юных спасателей прошел в Кировске

Осенний бал юных спасателей прошел в Кировске

В начале мероприятия спасатели совместно с представителями РДК провели для ребят флэш-моб. Данное мероприятие создало прекрасное настроение и атмосферу.

А далее председатель районного отделения БМООСП Сергей Соболь поздравил учащихся со вступлением в ряды БМООСП и вручили удостоверения.

Работники МЧС вручили для самым активным ребятам дипломы «За активное участие в деятельности районного отделения БМООСП».

В видеозале РДК ребятам показали фильмы от МЧС, и выступление агитбригад из  СШ №1 г. Кировска» и  СШ № 2 им. К.П.Орловского, а также викторины и конкурсы по безопасности жизнедеятельности от представителей РОЧС.

В завершение встречи все получили на память листовки и памятки по безопасности, а, главное заряд позитива и хорошего настроения.

Анастасия Юрченко инспектор СПиВО РОЧС              

 
 
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Работники Кировского РОЧС подготовили для юных активистов БМООСП «Осенний бал юных спасателей». В начале мероприятия спасатели совместно с...
 
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