Осенний бал юных спасателей прошел в Кировске

Источник материала: Кировец

Работники Кировского РОЧС подготовили для юных активистов БМООСП «Осенний бал юных спасателей».













В начале мероприятия спасатели совместно с представителями РДК провели для ребят флэш-моб. Данное мероприятие создало прекрасное настроение и атмосферу.

А далее председатель районного отделения БМООСП Сергей Соболь поздравил учащихся со вступлением в ряды БМООСП и вручили удостоверения.

Работники МЧС вручили для самым активным ребятам дипломы «За активное участие в деятельности районного отделения БМООСП».

В видеозале РДК ребятам показали фильмы от МЧС, и выступление агитбригад из СШ №1 г. Кировска» и СШ № 2 им. К.П.Орловского, а также викторины и конкурсы по безопасности жизнедеятельности от представителей РОЧС.

В завершение встречи все получили на память листовки и памятки по безопасности, а, главное заряд позитива и хорошего настроения.

Анастасия Юрченко инспектор СПиВО РОЧС