Лукашенко принял кадровые решения

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко назначил Назаренко Юрия Геннадьевича заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками.



Кроме того, заместителем председателя Государственного комитета по имуществу назначена Екатерина Лукьянова, а генконсулом в Китай стал Андрей Попов (был руководителем пресс-службы президента).

Президент также дал согласие на назначение:

Лукашова Анатолия Ивановича - председателем Дубровенского райисполкома; Пимошенко Дмитрия Леонидовича - председателем Мстиславского райисполкома; Колядко Татьяны Ивановны - главой администрации Московского района Минска.



