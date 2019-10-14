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Лукашенко принял кадровые решения

15.10.2019 12:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко принял кадровые решения

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко назначил Назаренко Юрия Геннадьевича заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками. 

Кроме того, заместителем председателя Государственного комитета по имуществу назначена Екатерина Лукьянова, а генконсулом в Китай стал Андрей Попов (был руководителем пресс-службы президента).

Президент также дал согласие на назначение: 

Лукашова Анатолия Ивановича - председателем Дубровенского райисполкома; Пимошенко Дмитрия Леонидовича - председателем Мстиславского райисполкома; Колядко Татьяны Ивановны - главой администрации Московского района Минска


 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
 
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