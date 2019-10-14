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Лукашенко принял кадровые решения
15.10.2019 12:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко назначил Назаренко Юрия Геннадьевича заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками.
Президент также дал согласие на назначение:
Лукашова Анатолия Ивановича - председателем Дубровенского райисполкома; Пимошенко Дмитрия Леонидовича - председателем Мстиславского райисполкома; Колядко Татьяны Ивановны - главой администрации Московского района Минска.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
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