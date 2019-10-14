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Самые частые ошибки девушек в интимной гигиене
Источник материала: Tut.by
Мыться раз в день, пользоваться мочалкой и носить ежедневные прокладки постоянно — эти и другие ошибки в интимной гигиене девушки совершают нередко. Врач акушер-гинеколог, клинический ординатор ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» и автор блога о женском здоровье Елена Рудская объясняет, что мы чаще всего делаем не так в нашей интимной гигиене. Проверяйте: может быть, вам тоже стоит скорректировать уход за собой?
— Благодаря молочно-кислым бактериям во влагалище формируется кислая среда, что обеспечивает защиту естественной флоры от проникновения болезнетворных бактерий, а благодаря этому предупреждается развитие воспалительных заболеваний. Но все же существует несколько нюансов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание.
Ошибка № 1: мыться один раз в день
Подмывать наружные половые органы нужно минимум дважды в день и проточной водой.
Кроме того, даже в этом простом действии есть важные моменты. Помните, что для предотвращения попадания несвойственных для влагалища бактерий из ануса подмываться нужно только движением спереди назад.
Что действительно можно сделать только один раз в день — это сменить нижнее белье. Но делать это нужно ежедневно в обязательном порядке.
Ошибка № 2: выбирать неправильные средства
Иногда, думая, что так будет правильнее, мы покупаем специальные мыла и гели вместо обычного мыла. Но это делать не обязательно.
— Необходимости в специальных средствах для интимной гигиены у здоровых женщин нет, — говорит Елена. — К тому же ароматические мыла могут вызвать аллергию. Если уж хотите использовать интимные средства для личной гигиены, останавливайте свой выбор на составах без ароматизаторов и отдушек.
По словам специалиста, предпочтительно выбирать моющие средства с нейтральным pH, так как мы омываем только наружные половые органы:
— Маркетинговый ход о полезности гигиенических средств с кислым pH не имеет под собой никаких оснований.
Обратить внимание лучше вот на что: частые подмывания именно гигиеническими средствами могут подсушивать слизистую влагалища, что чревато неприятными последствиями.
Ошибка № 3: не обращаем внимания на мелочи
Вряд ли у вас есть полотенца и мочалки отдельно для всех частей тела. Но для интимной гигиены все-таки нужно завести все «свое».
— Не стоит использовать губки и мочалки, потому что в них скапливается множество бактерий. Для интимной гигиены должно быть отведено специальное полотенце.
Ошибка № 4: «забиваем» на критические дни
— Во время менструаций нужно подмывать наружные половые органы после каждой смены гигиенического средства, — предупреждает Елена.
Что делать, если вы в офисе или на учебе? Ответ прост: использовать гипоаллергенные салфетки для интимной гигиены.
Ошибка № 5: не усиливаем меры, если ведем половую жизнь
Если вы ведете половую жизнь, то ваша гигиена становится не только вашей заботой, но и заботой партнера. Не забывайте, что необходимо подмываться до и после полового акта обоим, а не только девушке.
Также гинеколог напоминает, что внутреннее омывание влагалища строго запрещено:
— Откажитесь от спринцеваний и введения моющих средств во влагалище. И, конечно же, никакого вагинального «душа»! — подчеркивает Елена. — Все эти манипуляции нарушают нормальный кислый рН влагалища и способствуют нарушению бактериального баланса во влагалище. А это, как я уже говорила, провоцирует возникновение воспалительных процессов. После семяизвержения во влагалище в вагинальном душе необходимости нет: все очищается естественным образом самостоятельно.
И что, если придерживаться этих правил, все будет хорошо?
В целом, да. Но Елена подчеркивает: если вас уже беспокоят частые и рецидивирующие воспалительные процессы мочеполовой сферы, то правил гигиены становится куда больше. И здесь уже допустить ошибку очень просто.
В таких случаях рекомендации от гинеколога следующие.
— На нижнем белье должны оставаться выделения — это нормально, — объясняет гинеколог. — Консистенция зависит от фазы менструального цикла, телосложения, гормонального фона и так далее.
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