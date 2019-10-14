Самые частые ошибки девушек в интимной гигиене

Источник материала: Tut.by

Мыться раз в день, пользоваться мочалкой и носить ежедневные прокладки постоянно — эти и другие ошибки в интимной гигиене девушки совершают нередко. Врач акушер-гинеколог, клинический ординатор ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» и автор блога о женском здоровье Елена Рудская объясняет, что мы чаще всего делаем не так в нашей интимной гигиене. Проверяйте: может быть, вам тоже стоит скорректировать уход за собой?

— Благодаря молочно-кислым бактериям во влагалище формируется кислая среда, что обеспечивает защиту естественной флоры от проникновения болезнетворных бактерий, а благодаря этому предупреждается развитие воспалительных заболеваний. Но все же существует несколько нюансов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание.

Ошибка № 1: мыться один раз в день

Подмывать наружные половые органы нужно минимум дважды в день и проточной водой.

Кроме того, даже в этом простом действии есть важные моменты. Помните, что для предотвращения попадания несвойственных для влагалища бактерий из ануса подмываться нужно только движением спереди назад.

Что действительно можно сделать только один раз в день — это сменить нижнее белье. Но делать это нужно ежедневно в обязательном порядке.

Ошибка № 2: выбирать неправильные средства

Иногда, думая, что так будет правильнее, мы покупаем специальные мыла и гели вместо обычного мыла. Но это делать не обязательно.

— Необходимости в специальных средствах для интимной гигиены у здоровых женщин нет, — говорит Елена. — К тому же ароматические мыла могут вызвать аллергию. Если уж хотите использовать интимные средства для личной гигиены, останавливайте свой выбор на составах без ароматизаторов и отдушек.



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По словам специалиста, предпочтительно выбирать моющие средства с нейтральным pH, так как мы омываем только наружные половые органы:

— Маркетинговый ход о полезности гигиенических средств с кислым pH не имеет под собой никаких оснований.

Обратить внимание лучше вот на что: частые подмывания именно гигиеническими средствами могут подсушивать слизистую влагалища, что чревато неприятными последствиями.

Ошибка № 3: не обращаем внимания на мелочи

Вряд ли у вас есть полотенца и мочалки отдельно для всех частей тела. Но для интимной гигиены все-таки нужно завести все «свое».

— Не стоит использовать губки и мочалки, потому что в них скапливается множество бактерий. Для интимной гигиены должно быть отведено специальное полотенце.

Ошибка № 4: «забиваем» на критические дни

— Во время менструаций нужно подмывать наружные половые органы после каждой смены гигиенического средства, — предупреждает Елена.

Что делать, если вы в офисе или на учебе? Ответ прост: использовать гипоаллергенные салфетки для интимной гигиены.



Фото: pixabay.com

Ошибка № 5: не усиливаем меры, если ведем половую жизнь

Если вы ведете половую жизнь, то ваша гигиена становится не только вашей заботой, но и заботой партнера. Не забывайте, что необходимо подмываться до и после полового акта обоим, а не только девушке.

Также гинеколог напоминает, что внутреннее омывание влагалища строго запрещено:

— Откажитесь от спринцеваний и введения моющих средств во влагалище. И, конечно же, никакого вагинального «душа»! — подчеркивает Елена. — Все эти манипуляции нарушают нормальный кислый рН влагалища и способствуют нарушению бактериального баланса во влагалище. А это, как я уже говорила, провоцирует возникновение воспалительных процессов. После семяизвержения во влагалище в вагинальном душе необходимости нет: все очищается естественным образом самостоятельно.

И что, если придерживаться этих правил, все будет хорошо?

В целом, да. Но Елена подчеркивает: если вас уже беспокоят частые и рецидивирующие воспалительные процессы мочеполовой сферы, то правил гигиены становится куда больше. И здесь уже допустить ошибку очень просто.



Фото: burst.shopify.com

В таких случаях рекомендации от гинеколога следующие.

Исключите синтетическое белье, носите только 100% хлопок, откажитесь от стрингов, плотных обтягивающих джинсов и леггинсов.

Ночью лучше спать без белья — в свободной сорочке либо в широких пижамных штанах.

Не ходите «по маленькому» в ванне, море, океане, реке, на холоде.



Фото: burst.shopify.com

Не носите ежедневные прокладки, так как на них скапливается огромное количество бактерий — кожа и слизистая вульвы «не дышат». Если все же вы принципиально хотите использовать ежедневные прокладки, то как минимум меняйте их после каждого посещения туалета. И не ходите с одной прокладкой более 2 часов.

— На нижнем белье должны оставаться выделения — это нормально, — объясняет гинеколог. — Консистенция зависит от фазы менструального цикла, телосложения, гормонального фона и так далее.

Откажитесь от тампонов во время менструации. Кровь — отличная питательная среда для размножения бактерий. Если очень нужно, то как минимум меняйте это гигиеническое средство своевременно и не используйте ночью. Кстати, с менструальными чашами тоже будьте аккуратными: устанавливать это гигиеническое средство нужно чистыми руками. В противном случае можно спровоцировать занесение флоры с рук и вульвы во влагалище.