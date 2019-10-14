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Опубликован календарь «Мисс тюнинг - 2020»
Источник материала: Tut.by
Новой обладательницей звания «Мисс тюнинг» по версии жюри знаменитой международной ярмарки автотюнинга
Напомним, в прошлом году
Шоу Tuning World Bodensee, неотъемлемой частью которого является конкурс красоты, проводится в Германии с 2003 года. Сам же календарь обычно выпускают ограниченным тиражом в 1500 экземпляров.
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Фотосессию для календаря провели в Австрии. Фотографом выступил Андреас Райтер из журнала Playboy.
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