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Опубликован календарь «Мисс тюнинг - 2020»

15.10.2019 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новой обладательницей звания «Мисс тюнинг» по версии жюри знаменитой международной ярмарки автотюнинга Tuning World Bodensee стала 23-летняя студентка из Германии Ванесса Кнауф. Фотосессию для календаря провели в Австрии, фотографом выступил Андреас Райтер из журнала Playboy.


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Напомним, в прошлом году победила 24-летняя Лаура Фитцек из немецкого города Зарлуи. Годом ранее обладательницей звания «Мисс тюнинг — 2018» стала 21-летняя модель Ванесса Шмитт из немецкого города Брухзаль. В 2017 году победила уроженка немецкой земли Саксония-Анхальт Джулиа Оемле, в 2016 году почетное звание получила 25-летняя немецкая медсестра Лиана Гюнтер, в 2015-м — 25-летняя модель из Берлина Вероника Климовиц.

Шоу Tuning World Bodensee, неотъемлемой частью которого является конкурс красоты, проводится в Германии с 2003 года. Сам же календарь обычно выпускают ограниченным тиражом в 1500 экземпляров.

 
 
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Фотосессию для календаря провели в Австрии. Фотографом выступил Андреас Райтер из журнала Playboy.
 
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