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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили информацию о её болезни

15.10.2019 13:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Семья Анастасии Заворотнюк впервые подтвердила информацию о болезни актрисы.

Как сообщается в Instagram-аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк», актриса продолжает лечиться, но сведениям о «потери памяти» или «коме» не стоит доверять. Анастасию не подключали к аппарату ИВЛ, она не теряла память, и у неё нет паралича. Родственники Заворотнюк также отметили, что они не просят никакой помощи в лечении.

«Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное», – говорится в сообщении.

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили информацию о её болезни
Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Напоследок близкие Анастасии добавили, что продолжат опровергать недостоверную информацию о болезни артистки.

На прошлой неделе Заворотнюк и Чернышёва поздравили с годовщиной венчания.

«Любовь обладает исцеляющей силой» (здесь подробнее).

Люди в материале: Анастасия Заворотнюк
 
 
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Новости России. Семья Анастасии Заворотнюк впервые подтвердила информацию о болезни актрисы. Как сообщается в Instagram-аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк»,...
 
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