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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили информацию о её болезни
Источник материала: СТВ
Новости России. Семья Анастасии Заворотнюк впервые подтвердила информацию о болезни актрисы.
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«Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное», – говорится в сообщении.
Напоследок близкие Анастасии добавили, что продолжат опровергать недостоверную информацию о болезни артистки.
На прошлой неделе Заворотнюк и Чернышёва поздравили с годовщиной венчания.
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Новости России. Семья Анастасии Заворотнюк впервые подтвердила информацию о болезни актрисы. Как сообщается в Instagram-аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк»,...
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