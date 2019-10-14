Бабушка 25 лет делала обивку для кресла и теперь никому не позволяет сидеть на нём

Источник материала: СТВ

Многие говорят, что важно найти для себя хобби. По словам этих людей, хобби успокаивает и избавляет от лишних денег, которые могли бы быть потрачены на что-нибудь вредное для здоровья.

Один из пользователей Reddit под ником Jwarmitage рассказал о своей 86-летней бабушке, которая на протяжении 25 лет вышивала обивку для кресла. Женщина даже купила павлина, чтобы иметь возможность сравнить цвета. А теперь время кульминации.

«Мне не разрешено сидеть в нём», – сообщил Jwarmitage.



Фото: reddit.com/user/jwarmitage

Но, вероятно, бабушка в качестве компенсации напекла своему внуку пирожков.

Кстати, месяцем ранее мы собрали коллекцию фотографий бабушек в молодости.