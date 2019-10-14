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Бабушка 25 лет делала обивку для кресла и теперь никому не позволяет сидеть на нём
Источник материала: СТВ
Многие говорят, что важно найти для себя хобби. По словам этих людей, хобби успокаивает и избавляет от лишних денег, которые могли бы быть потрачены на что-нибудь вредное для здоровья.
Один из пользователей Reddit под ником Jwarmitage рассказал о своей 86-летней бабушке, которая на протяжении 25 лет вышивала обивку для кресла. Женщина даже купила павлина, чтобы иметь возможность сравнить цвета. А теперь время кульминации.
«Мне не разрешено сидеть в нём», –
Но, вероятно, бабушка в качестве компенсации напекла своему внуку пирожков.
Кстати, месяцем ранее мы собрали коллекцию фотографий бабушек в молодости.
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Многие говорят, что важно найти для себя хобби. По словам этих людей, хобби успокаивает и избавляет от лишних денег, которые могли бы быть потрачены на что-нибудь...
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