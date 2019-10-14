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В Октябрьском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Октябрьском районе два человека погибли при пожаре в жилом доме.
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По прибытии спасателей к месту вызова кровля жилого дома уже горела открытым пламенем. В комнате были обнаружены женщина и мужчина. Они были без признаков жизни.
В результате возгорания были уничтожены кровля дома, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.
Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия– нарушение правил устройства или эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Новости Беларуси. В Октябрьском районе два человека погибли при пожаре в жилом доме. По информации МЧС, происшествие случилось вечером 14 октября. Произошел пожар...
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