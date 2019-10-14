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В Октябрьском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека

15.10.2019 12:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Октябрьском районе два человека погибли при пожаре в жилом доме. 

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 14 октября. Произошел пожар в аг. Красная Слобода. 

По прибытии спасателей к месту вызова кровля жилого дома уже горела открытым пламенем. В комнате были обнаружены женщина и мужчина. Они были без признаков жизни.  

В Октябрьском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека
Фото: МЧС

В результате возгорания были уничтожены кровля дома, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.  

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия– нарушение правил устройства или эксплуатации электросетей и электрооборудования.  

В середине октября на пожаре в Кличевском районе погибли хозяин дома и двое гостей  (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Октябрьском районе два человека погибли при пожаре в жилом доме.  По информации МЧС, происшествие случилось вечером 14 октября. Произошел пожар...
 
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