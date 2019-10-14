В Октябрьском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Октябрьском районе два человека погибли при пожаре в жилом доме.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 14 октября. Произошел пожар в аг. Красная Слобода.

По прибытии спасателей к месту вызова кровля жилого дома уже горела открытым пламенем. В комнате были обнаружены женщина и мужчина. Они были без признаков жизни.



Фото: МЧС

В результате возгорания были уничтожены кровля дома, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия– нарушение правил устройства или эксплуатации электросетей и электрооборудования.