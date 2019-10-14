Взгляд из Каталонии: кому-то Европа мать родная, а кому-то - мачеха

Источник материала: Аргументы и факты

Пару лет назад на юге Франции случился теракт. Среди людей, которые не пострадали и благополучно вернулись домой, была некая женщина с ребенком. Для известного портала женщина поделилась своими переживаниями о случившемся. Меня поразило ее возмущение тем, что в толпе они потеряли обувь, а им никто не помог. А вокруг лежали раненые и убитые... Возможно, это возмущение женщины было реакцией на стресс, не буду судить. Но я решила, что никогда не буду «Женщиной с сандалем».

Сейчас на русских и белорусских форумах можно прочитать много возмущенных слов от русских и белорусов, которым мешают передвигаться, работать протесты в Каталонии. Давайте разберемся, чья эта страна. Я давно живу в Каталонии. Но я белоруска, и так будет всегда.

Может быть, нужно относиться с уважением к выбору народа, к выбору каталонцев. Я никогда не слышала от коренных каталонцев возмущения по поводу неудобств во время митингов и протестов. Я и моя семья всегда выступали за мирное решение всех каталонских проблем. Это самый мудрый вариант. Но молодежь не готова идти долгим путем своих отцов и дедов. Они хотят все решить быстро. Поэтому митинги перерастают в протесты.

Да, это современная Европа.

В Каталонии присутствует полиция Каталонии (Mossos D'ESQUADRA) и полиция Испании (Policia NACIONAL). Их методы установления порядка несколько различаются. Полиции Каталонии запрещено применять травматические резиновые шарики. Полиция Испании активно применяет это травматическое оружие. Во время проведения референдума молодой человек в результате попадания такого шарика лишился глаза. Такие методы только настраивают молодежь на решительные действия. Митинги старшего поколения организованные и содержательные. Вместе с тем для туристов нет никакой опасности ни в одном регионе Каталонии.

Столько лет Каталония не может договориться с Мадридом, список разногласий огромен. Но после референдума усилилось давление на каталонских политиков. Организаторы референдума не пролили ни капли крови своих граждан. Референдум был мирным. Но вы сами знаете, чем все это обернулось. Девять каталонских политиков, среди которых две женщины, получили большие сроки тюремного заключения.

Каталонцы потеряли надежду на мирное, демократичное решение проблем. Ходят слухи о новом референдуме. Еще одна попытка, но чем она закончится. И это все на фоне очередного свободного референдума в Шотландии. Все как в жизни, кому-то Европа мать родная, а кому-то - мачеха.

Испанское общество будоражит грядущий перенос тела диктатора Франко из мавзолея в Долине Павших. Власти опасаются беспорядков. Сторонники Франко проводят протестные акции. Семья диктатора требовала захоронить останки в Кафедральном соборе Мадрида. Но это требование было отклонено. В любом случае, мавзолей диктатора уже закрыт для посещения. Родители моего мужа –коренного каталонца рассказывали, что, когда пришло известие о смерти диктатора Франко (1975 г), из магазинов исчезла cava – игристый алкогольный напиток. Почти все семьи праздновали это событие. Но праздновали тихонько, на кухне. Каталонцы не хотят повторения этого времени. Я уже писала о некоторых политических партиях Испании. Не боюсь повториться.

У многих здравомыслящих каталонцев вызывает беспокойство, что на политическую арену выходят новые партии, как партия Vox «Голос». Это ультраправая национально-консервативная партия Испании. Она была основана в 2013 году. Эту партию открыто называют фашистами. Но их это нисколько не смущает. Их лозунг - «Испания превыше всего». Они выступают за санкции и усиление давления на Каталонию. Такова политика сегодняшнего дня. Скажу по секрету. Моя партия – это партия защиты прав животных - Pacma. Ее популярность растет.

Каталония надеется на мирное решение всех своих проблем, на мирные переговоры, на честный референдум. В одном каталонцы уверены, что никогда не прольется на этой земле кровь и Каталония всегда будет гордиться своими корнями и достижениями.