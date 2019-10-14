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Изменения в городской маршрутной сети с 15 октября

15.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  С 15.10.2019 года в целях повышения качества обслуживания пассажиров в городскую маршрутную сеть вносятся следующие изменения:

  - в расписание движения по регулярному маршруту № 1 вносятся незначительные изменения, на некоторых рейсах изменяется время отправления от остановочных пунктов на более раннее (остановочный пункт Железнодорожный вокзал с 12:06 на 11:45, с 13:31 на 13:25, с 21:04 на 21:00).

  - отменяется заезд одного рейсов маршрута № 18 в микрорайон Радужный, одновременно с этим на маршруте № 13 А вводится дополнительный рейс, отправлением от остановочного пункта «Достоевского» в 07:29 по рабочим дням.

  - изменяется время отправления маршрута № 18 от остановочного пункта «Альбрехтово» с 07:06 на 07:04.

  Пинский автобусный парк

 
 
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  С 15.10.2019 года в целях повышения качества обслуживания пассажиров в городскую маршрутную сеть вносятся следующие изменения:   - в расписание движения по...
 
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