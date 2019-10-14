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В Минске пройдет концерт для любителей настоящего рока 70-х годов

15.10.2019 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авторы культовых песен Easy Living и July Morning группа Uriah Heep выступят 8 февраля в Prime Hall в честь 50-летия музыкальной карьеры.


Фото предоставлено организаторами

Наряду с культовыми Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple группа Uriah Heep сыграла значительную роль в становлении классического хард-рока. Дебютный альбом группы Very 'Eavy, Very 'Umble ознаменовал появление нового массового музыкального движения, которое будет править в 70-х годах двадцатого века и только укрепит свои позиции в 80-х.

Uriah Heep — музыканты, ставшие «отцами» не одному поколению и повлиявшие на творчество таких групп, как Queen. За свою карьеру группа выпустила бесчисленное количество студийных и концертных альбомов, продала более 45 миллионов пластинок по всему миру, а также отыграла более 4000 концертов в 60 странах мира. Такая самоотдача искусству, неизменный стиль и музыкальный энтузиазм закрепили за группой статус основателей хард-рока.

Когда: 8 февраля, 19.00.

Где: Prime Hall.

Сколько: 65–150 рублей. Первые 200 билетов — по 60 рублей, после — 65 рублей.

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Авторы культовых песен Easy Living и July Morning выступят 8 февраля в Prime Hall в честь 50-летия музыкальной карьеры.
 
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