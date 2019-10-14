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В Минске пройдет концерт для любителей настоящего рока 70-х годов
Источник материала: Tut.by
Авторы культовых песен Easy Living и July Morning группа
Наряду с культовыми Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple группа Uriah Heep сыграла значительную роль в становлении классического хард-рока. Дебютный альбом группы Very 'Eavy, Very 'Umble ознаменовал появление нового массового музыкального движения, которое будет править в 70-х годах двадцатого века и только укрепит свои позиции в 80-х.
Uriah Heep — музыканты, ставшие «отцами» не одному поколению и повлиявшие на творчество таких групп, как Queen. За свою карьеру группа выпустила бесчисленное количество студийных и концертных альбомов, продала более 45 миллионов пластинок по всему миру, а также отыграла более 4000 концертов в 60 странах мира. Такая самоотдача искусству, неизменный стиль и музыкальный энтузиазм закрепили за группой статус основателей хард-рока.
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Авторы культовых песен Easy Living и July Morning выступят 8 февраля в Prime Hall в честь 50-летия музыкальной карьеры.
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