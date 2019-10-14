ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бывший муж угрожает, что лишит меня родительских прав». Адвокат отвечает на письмо читательницы

15.10.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Читательница признается: после развода они с мужем не смогли разрешить ни один спорный вопрос без конфликтов и судебных тяжб. К сожалению, это коснулось и общего сына. Несмотря на постановление суда о том, как и сколько отец может общаться с ребенком, скандалы продолжаются. Как их прекратить, расскажет адвокат.

Если вам, как и героине нашей истории, необходима помощь адвоката, расскажите о своей ситуации, написав в редакцию по адресу lina@tutby.com.

— Мне уже честно кажется, что мы с бывшим мужем никогда не разойдемся и он всю жизнь будет мне выносить мозг. Я не буду забивать эфир лишней информацией о том, как я только через суд смогла выбить алименты на ребенка, сколько суд нас разводил, сколько мы потом решали вопросы по разделу всего нажитого (кстати, передаю привет всем тем, кто только готовится к этому и хочу сообщить, что «делить ложки» — это не фигура речи, это вполне может стать вашей реальностью). Думаю, стоит сказать, что был еще процесс про то, с кем будет жить наш сын — суд оставил Богдана со мной.


Фото: istockphoto.com

Потом был длиннейший суд про то, как отец хочет общаться с сыном: он хотел, чтобы ребенок ровно 50% времени был с ним. Мне пришлось брать адвоката, чтобы этого не произошло. И мы с адвокатом добились того, чтобы отец общался с сыном намного меньше 50%. Я была счастлива, что теперь по крайней мере не будет этих постоянных скандалов «дай мне ребенка немедленно, потому что я так хочу, ну и что, что он в ванной и сейчас 9 вечера, мы пойдем в парк, а если нет, то я лишу тебя родительских прав».

Дело про общение с ребенком закончилось практически год назад. Но мы кое-что упустили: никто из нас не подумал, что у ребенка в школе может быть не первая, а вторая смена. И, конечно же, в этом учебном году у Богдана именно она.

Сначала полетел весь график встреч в будние дни. Ребенок еще в школе, когда уже должен быть с отцом. В итоге отец самовольно удерживает сына у себя позже на то время, на которое тот опаздывает. Возвращает ребенка к ночи, с несделанными уроками. Утром я иду на работу и, конечно же, не могу проконтролировать, как он сделал домашнее задание. Пошли провалы в оценках.

Потом начались проблемы и с выходными: половину суббот сын должен быть с отцом. А по субботам он ходит на кружок робототехники. Но отец, несмотря на просьбы ребенка, его в кружок не пускает, потому что, видимо, не допускает мысли, что где-то сыну может быть интересней, чем с ним.


Фото: istockphoto.com

В общем, спустя год мы оказались в том же месте, с которого начинали: в жизни, состоящей из одних скандалов. Я надеюсь, что вторая смена у ребенка будет только в этом году, но до лета мы с Богданом не дотерпим.

Понимаю, что снова надо идти в суд, но в какой и с чем? Я уже говорила: решение я не обжаловала. Оно вступило в силу. Раз вступило в силу, то мне нужно подавать жалобу председателю более высшего суда. Но для этого, насколько я понимаю, мне надо было обжаловать решение тогда, год назад. Замкнутый круг какой-то.

Я так понимаю, что можно подать апелляционную жалобу сейчас и попросить восстановить тот пропущенный срок на обжалование. Но для этого должны быть уважительные причины — так написано в кодексе. А я не понимаю — то, что мы не можем исполнять решение, — это уважительная причина?

В общем, помогите, пожалуйста, сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Тянуть дальше просто некуда.

Комментарий адвокат:

Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— Так как вы сами ознакомились с нормами Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь) в части обжалования судебных постановлений, необходимости дублировать их в моем ответе нет.

Что касается сложностей, которые возникли у вас на пути обжалования, это наглядный пример того, что для достижения поставленной цели в сложных вопросах юриспруденции нужно обращаться к специалистам, а не полагаться на свой жизненный опыт. Из своей личной адвокатской практики отмечу, что длительные судебные тяжбы чаще всего случаются именно у тех, кто переоценил свои возможности.

Поэтому, отвечая на ваши вопросы по поводу обжалования, акцентирую внимание на том, что это вовсе не ваш путь.

Каждый, кто оказался в подобной ситуации и прошел идентичный судебный путь, мечтает, чтобы этот порядок действовал вплоть до достижения ребенком 18-летия. Однако зачастую это невозможно, поскольку предусмотреть все возможные события, которые произойдут в жизни ребенка и повлияют на график его жизни, — крайне сложно. А если этот порядок устанавливается в раннем возрасте, то и вовсе невозможно.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, нужно вновь обратиться в суд с иском об определении (изменении установленного ранее) порядка общения отдельно проживающего родителя с несовершеннолетним ребенком и участия в его воспитании.

Следует знать: по общему правилу, судья отказывает в возбуждении дела, если есть вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда (п. 3 ч.1 ст. 245 ГПК Республики Беларусь).

Важно: дела, которые касаются воспитания несовершеннолетних детей, — исключение из правила.

Обратите внимание: в этом случае наличие решения суда по такому делу не препятствует возбуждению нового дела между теми же сторонами и о том же предмете (п. 5 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 30.09.2004 года № 11 «О практике рассмотрения судами споров, связанных с воспитанием детей»).

Важно знать: вы вправе обратиться с новым иском в суд и рассчитывать на положительный результат только в том случае, если изменились обстоятельства, на которых основано предыдущее решение суда.

Что это значит: при новом обращении в суд, помимо известных вам по прошлому делу фактов, влияющих на то, какой порядок общения с отцом отвечает интересам ребенка, вам предстоит дополнительно доказать факт изменения обстоятельств. Сделать это можно, предоставив новое расписание занятий сына в школе и на внешкольных занятиях.

На заметку: вопросы, которые касаются установления графика общения с несовершеннолетними детьми, уже рассматривались ранее в колонке «Советы адвоката: бывшая жена требует, чтобы отец отказался от своего ребенка».

Мой личный совет: ежегодное обращение в суд по вопросу установления нового графика общения ребенка с отцом — плохой выход из сложившейся ситуации, в чем вы успели убедиться на личном опыте. Поэтому рекомендую разработать и предложить при новом обращении в суд максимально универсальный порядок общения вашего сына с отцом, учитывающий разные возможные изменения в жизни ребенка, а также нестандартные ситуации в будущем.

В частности, рекомендую обратить внимание на то, учитывает ли действующий график особенности в общении вашего бывшего супруга с ребенком в случае болезни одного из них, отдыха или оздоровления сына как в пределах, так и за пределами страны. В противном случае неизбежны новые споры между вами и бывшим супругом.

Еще раз подчеркну: ваш вопрос действительно относится к категории сложных. Высока вероятность того, что самостоятельно сформулировать желаемый график встреч отца с сыном, который будет отвечать интересам ребенка и учитывать максимальное количество вариантов развития событий, а затем обосновать этот график для суда, у вас не получится.

Для достижения желаемого результата рекомендую вам вновь прибегнуть к помощи адвоката. Обращаю ваше внимание, что последующее участие адвоката в судебных заседаниях необязательно. То есть вы можете привлечь его, например, только на стадии составления иска в суд, а впоследствии самостоятельно поддерживать заявленные исковые требования в суде. Так вы сможете минимизировать свои судебные расходы, но не в ущерб для дела, поскольку база для его успешного разрешения уже будет заложена усилиями, знаниями и опытом специалиста.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читательница признается: после развода они с мужем не смогли разрешить ни один спорный вопрос без конфликтов и судебных тяжб. К сожалению, это коснулось и общего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 7 раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика