«Бывший муж угрожает, что лишит меня родительских прав». Адвокат отвечает на письмо читательницы

Источник материала: Tut.by

Читательница признается: после развода они с мужем не смогли разрешить ни один спорный вопрос без конфликтов и судебных тяжб. К сожалению, это коснулось и общего сына. Несмотря на постановление суда о том, как и сколько отец может общаться с ребенком, скандалы продолжаются. Как их прекратить, расскажет адвокат.

Если вам, как и героине нашей истории, необходима помощь адвоката, расскажите о своей ситуации, написав в редакцию по адресу lina@tutby.com.

— Мне уже честно кажется, что мы с бывшим мужем никогда не разойдемся и он всю жизнь будет мне выносить мозг. Я не буду забивать эфир лишней информацией о том, как я только через суд смогла выбить алименты на ребенка, сколько суд нас разводил, сколько мы потом решали вопросы по разделу всего нажитого (кстати, передаю привет всем тем, кто только готовится к этому и хочу сообщить, что «делить ложки» — это не фигура речи, это вполне может стать вашей реальностью). Думаю, стоит сказать, что был еще процесс про то, с кем будет жить наш сын — суд оставил Богдана со мной.



Фото: istockphoto.com

Потом был длиннейший суд про то, как отец хочет общаться с сыном: он хотел, чтобы ребенок ровно 50% времени был с ним. Мне пришлось брать адвоката, чтобы этого не произошло. И мы с адвокатом добились того, чтобы отец общался с сыном намного меньше 50%. Я была счастлива, что теперь по крайней мере не будет этих постоянных скандалов «дай мне ребенка немедленно, потому что я так хочу, ну и что, что он в ванной и сейчас 9 вечера, мы пойдем в парк, а если нет, то я лишу тебя родительских прав».

Дело про общение с ребенком закончилось практически год назад. Но мы кое-что упустили: никто из нас не подумал, что у ребенка в школе может быть не первая, а вторая смена. И, конечно же, в этом учебном году у Богдана именно она.

Сначала полетел весь график встреч в будние дни. Ребенок еще в школе, когда уже должен быть с отцом. В итоге отец самовольно удерживает сына у себя позже на то время, на которое тот опаздывает. Возвращает ребенка к ночи, с несделанными уроками. Утром я иду на работу и, конечно же, не могу проконтролировать, как он сделал домашнее задание. Пошли провалы в оценках.

Потом начались проблемы и с выходными: половину суббот сын должен быть с отцом. А по субботам он ходит на кружок робототехники. Но отец, несмотря на просьбы ребенка, его в кружок не пускает, потому что, видимо, не допускает мысли, что где-то сыну может быть интересней, чем с ним.



Фото: istockphoto.com

В общем, спустя год мы оказались в том же месте, с которого начинали: в жизни, состоящей из одних скандалов. Я надеюсь, что вторая смена у ребенка будет только в этом году, но до лета мы с Богданом не дотерпим.

Понимаю, что снова надо идти в суд, но в какой и с чем? Я уже говорила: решение я не обжаловала. Оно вступило в силу. Раз вступило в силу, то мне нужно подавать жалобу председателю более высшего суда. Но для этого, насколько я понимаю, мне надо было обжаловать решение тогда, год назад. Замкнутый круг какой-то.

Я так понимаю, что можно подать апелляционную жалобу сейчас и попросить восстановить тот пропущенный срок на обжалование. Но для этого должны быть уважительные причины — так написано в кодексе. А я не понимаю — то, что мы не можем исполнять решение, — это уважительная причина?

В общем, помогите, пожалуйста, сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Тянуть дальше просто некуда.

Комментарий адвокат:

Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— Так как вы сами ознакомились с нормами Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь) в части обжалования судебных постановлений, необходимости дублировать их в моем ответе нет.

Что касается сложностей, которые возникли у вас на пути обжалования, это наглядный пример того, что для достижения поставленной цели в сложных вопросах юриспруденции нужно обращаться к специалистам, а не полагаться на свой жизненный опыт. Из своей личной адвокатской практики отмечу, что длительные судебные тяжбы чаще всего случаются именно у тех, кто переоценил свои возможности.

Поэтому, отвечая на ваши вопросы по поводу обжалования, акцентирую внимание на том, что это вовсе не ваш путь.

Каждый, кто оказался в подобной ситуации и прошел идентичный судебный путь, мечтает, чтобы этот порядок действовал вплоть до достижения ребенком 18-летия. Однако зачастую это невозможно, поскольку предусмотреть все возможные события, которые произойдут в жизни ребенка и повлияют на график его жизни, — крайне сложно. А если этот порядок устанавливается в раннем возрасте, то и вовсе невозможно.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, нужно вновь обратиться в суд с иском об определении (изменении установленного ранее) порядка общения отдельно проживающего родителя с несовершеннолетним ребенком и участия в его воспитании.

Следует знать: по общему правилу, судья отказывает в возбуждении дела, если есть вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда (п. 3 ч.1 ст. 245 ГПК Республики Беларусь).

Важно: дела, которые касаются воспитания несовершеннолетних детей, — исключение из правила.

Обратите внимание: в этом случае наличие решения суда по такому делу не препятствует возбуждению нового дела между теми же сторонами и о том же предмете (п. 5 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 30.09.2004 года № 11 «О практике рассмотрения судами споров, связанных с воспитанием детей»).

Важно знать: вы вправе обратиться с новым иском в суд и рассчитывать на положительный результат только в том случае, если изменились обстоятельства, на которых основано предыдущее решение суда.

Что это значит: при новом обращении в суд, помимо известных вам по прошлому делу фактов, влияющих на то, какой порядок общения с отцом отвечает интересам ребенка, вам предстоит дополнительно доказать факт изменения обстоятельств. Сделать это можно, предоставив новое расписание занятий сына в школе и на внешкольных занятиях.

На заметку: вопросы, которые касаются установления графика общения с несовершеннолетними детьми, уже рассматривались ранее в колонке «Советы адвоката: бывшая жена требует, чтобы отец отказался от своего ребенка» .

Мой личный совет: ежегодное обращение в суд по вопросу установления нового графика общения ребенка с отцом — плохой выход из сложившейся ситуации, в чем вы успели убедиться на личном опыте. Поэтому рекомендую разработать и предложить при новом обращении в суд максимально универсальный порядок общения вашего сына с отцом, учитывающий разные возможные изменения в жизни ребенка, а также нестандартные ситуации в будущем.

В частности, рекомендую обратить внимание на то, учитывает ли действующий график особенности в общении вашего бывшего супруга с ребенком в случае болезни одного из них, отдыха или оздоровления сына как в пределах, так и за пределами страны. В противном случае неизбежны новые споры между вами и бывшим супругом.

Еще раз подчеркну: ваш вопрос действительно относится к категории сложных. Высока вероятность того, что самостоятельно сформулировать желаемый график встреч отца с сыном, который будет отвечать интересам ребенка и учитывать максимальное количество вариантов развития событий, а затем обосновать этот график для суда, у вас не получится.

Для достижения желаемого результата рекомендую вам вновь прибегнуть к помощи адвоката. Обращаю ваше внимание, что последующее участие адвоката в судебных заседаниях необязательно. То есть вы можете привлечь его, например, только на стадии составления иска в суд, а впоследствии самостоятельно поддерживать заявленные исковые требования в суде. Так вы сможете минимизировать свои судебные расходы, но не в ущерб для дела, поскольку база для его успешного разрешения уже будет заложена усилиями, знаниями и опытом специалиста.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.