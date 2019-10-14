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Более 200 человек примут участие в Спартакиаде школьников Беларуси и России

15.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минской области стартовала Спартакиада школьников Беларуси и России, передает «Мир 24».

Всего в город Молодечно съехались больше 200 человек. Россия представлена участниками из Чувашии, Северной Осетии, а также Пензенской, Челябинской и Ростовской областей. Сами соревнования начнутся завтра. Юные атлеты разыграют медали в трех видах спорта – баскетболе, плавании и настольном теннисе.

«У нас практически в каждом районе существуют детско-юношеские спортивные школы или же их филиалы. У ребят есть возможность заниматься. А такие любительские мероприятия, как «Золотая шайба», «Кожаный мяч», спартакиада Союзного государства, позволяют тренерам увидеть этих ребят, увидеть звездочек в будущем, ну и, конечно, пригласить их в спортивные секции», – говорит первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.    

Спартакиада продлится до субботы. За это время школьники смогут не только посоревноваться, но и отдохнуть. Их ждут отдых на катке и в аквапарке, а также занимательные экскурсии.



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Игры союзного значения начались в Минской области. Юные атлеты разыграют медали в трех видах спорта.
 
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