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На этих выходных в Солигорске пройдёт закрытие мотосезона
15.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В субботу, 19 октября, в Солигорске пройдёт закрытие мотосезона-2019, организованное мотоклубом Iron Pride MC.
С 12:00 до 13:00 участники мотопарада соберутся на АЗС Белоруснефть вблизи д. Чижевичи под Солигорском. На 13:00 запланирован старт колонны, которая проедет по городу, в 13:30 - прибытие на АЗС в д. Кулаки.
Движение мотоциклистов строго по 2 мотоцикла в полосе. Обгон, маневрирование между рядами и выезд за пределы колонны запрещены.
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С 12:00 до 13:00 участники мотопарада соберутся на АЗС Белоруснефть вблизи д. Чижевичи под Солигорском. На 13:00 запланирован старт колонны, которая проедет по городу, в...
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