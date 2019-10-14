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Горецкий РОЧС: как избежать пожара на даче

15.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С наступлением осени и зимы растет число пожаров в садоводческих товариществах и дачно-строительных кооперативах. Почему владельцы домиков должны внимательно отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности, напоминает старший инспектор СПиВО Горецкого РОЧС Марина Агеева.

 

Горецкий РОЧС: как избежать пожара на даче
Фото — sputnik.by

 

С приходом зимы многие дачи и садовые домики будут закрыты. При их консервации необходимо в первую очередь отключить все электроприборы, тщательно закрыть калитки, дверные и оконные проемы. Необходимо также, оставляя на зиму дачу или усадебный участок, очистить чердачное помещение и территорию от ненужного строительного материала, мусора.

Там, где строения будут эксплуатироваться зимой, необходимо своевременно проверить и отремонтировать электро­оборудование и печное отопление, исключить использование нестандартных и самодельных электроприборов. Владельцы должны напоминать о мерах пожарной безопасности родственникам, друзьям и знакомым, которым доверяют пользоваться дачами.

Не забывайте о мерах пожарной безопасности. Берегите строения от пожаров!

 


 
 
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  С наступлением осени и зимы растет число пожаров в садоводческих товариществах и дачно-строительных кооперативах. Почему владельцы домиков должны внимательно...
 
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