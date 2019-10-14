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Родные Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировали ее состояние

15.10.2019 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родные Анастасии Заворотнюк разблокировали Instagram-аккаунт в ее поддержку и впервые достаточно подробно прокомментировали состояние актрисы, в том числе появившуюся на этой неделе информацию о том, что у нее полностью атрофировались мышцы и ее перевели в реабилитационный для тяжелобольных.

«Для тех, кто не знает: реабилитационный центр — это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы», — написали родные.

Позже они сообщили о состоянии Заворотнюк.

«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние „сопора“, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки.

Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное».

 
 
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И попросили уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
 
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