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Родные Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировали ее состояние
Источник материала: Tut.by
Родные Анастасии Заворотнюк разблокировали
«Для тех, кто не знает: реабилитационный центр — это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы», —
Позже они
«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в
Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное».
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И попросили уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
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