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Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 7 раз

15.10.2019 13:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 7 раз

Санкции Запада, амнистия капиталов, призывы к деофшоризации и патриотическим инвестициям не смогли остановить реку российских денег, текущую в направлении популярных офшорных зон.

Отток капитала из России в виде прямых инвестиций в зарубежные, преимущественно офшорные компании вновь ускорился, а по ряду юрисдикций, включая Кипр и Сингапур, достиг исторических рекордов, свидетельствует статистика ЦБ, пишет finanz.ru.

В третьем квартале граждане и компании РФ вывели из страны 7,5 млрд долларов через инвестиции в иностранный бизнес, отчитался центробанк в оперативной оценке платежного баланса.

По сравнению со вторым кварталом (4,4 млрд долларов) сумма выросла в 1,7 раза, а если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года (1,1 млрд долларов) - более чем в 7 раз.

Накопленным итогом за 9 месяцев в виде прямых инвестиций страну покинули 20,7 млрд долларов - на 13% больше, чем в 2018 году. Общий отток с начала 2017 достиг 86,8 млрд долларов.

Страновая структура этих потоков остается офшорной почти на 100%. Согласно последним данным ЦБ (на апрель-2019), две трети всех инвестиций россиян за рубежом приходится на Кипр (.xls).

В первом квартале граждане РФ и бизнес перевели туда еще 5,389 млрд долларов. Общая сумма размещенных на Кипре российских денег достигла 186,3 млрд долларов и в 8 раз превысила ВВП полуострова. С начала охлаждения отношений с Западом, санкций и провозглашения курса на деофшоризацию инвестиции на Кипр выросли на 22%, или 34 млрд долларов (.xls).

Еще 267 млн долларов было выведено в Ирландию, сохраняющую статус налогового рая из-за низких ставок налога на прибыль; 196 млн долларов утекло на остров Джерси; 263 млн - на Виргинские острова, 160 млн - в Люксембург, 552 млн - в Нидерланды, 47 млн - на Багамы.

Сложности, согласно данным ЦБ, возникли у состоятельных россиян в Швейцарии, откуда в первом квартале пришлось вывести 1,284 млн долларов. В качестве новой «копилки» офшорных капиталов был выбран Сингапур: за квартал туда было переправлено 1,797 млрд долларов, а с начала 2017 года - почти 10 млрд.

В результате сумма прямых инвестиций из России в Сингапур выросла в 4,5 раза и на апрель установила новый исторический рекорд - 3,749 млрд долларов.

Обратный поток денег - прямые инвестиции из-за рубежа - не покрывает бегство капитала. «Объём прямых инвестиций резидентов за рубеж продолжает превалировать над инвестициями нерезидентов в Россию», - констатирует аналитик Промсвязьбанка Денис Попов: с начала года разница составила 1,2 млрд долларов.

 Вслед за реальным сектором деньги выводят банки: во втором квартале они инвестировали в иностранные активы 13,2 млрд долларов, а в третьем - еще 1,2 млрд, указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Чистый отток капитала, по данным ЦБ, замедлился с 34,4 млрд долларов в прошлом году до 24,8 млрд долларов (за январь-сентябрь). Однако тот факт, что частный сектор продолжает активно аккумулировать иностранные инвестиции выглядит тревожно, поскольку свидетельствует о нежелании бизнеса инвестировать внутри страны, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Это фактор риски и для рубля, говорит он: валютный рынок становится зависимым от потоков спекулятивного иностранного капитала в госдолг, которые пока поддерживают рубль, но могут развернуться в обратном направлении в случае, например, угрозы новых санкций или ухудшения конъюнктуры.

 
 
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Санкции Запада, амнистия капиталов, призывы к деофшоризации и патриотическим инвестициям не смогли остановить реку российских денег, текущую в направлении...
 
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