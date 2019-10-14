Источник материала: Ежедневник





Здоровый образ жизни постепенно становится трендом. Во всем мире люди переходят на правильное питание, стараются заниматься спортом, следить за собой. Как, не будучи профессионалом, обеспечить полезность и безопасность таких тренировок?

Как с помощью мобильного приложения контролировать показатели здоровья во время занятия спортом?

Здоровый образ жизни постепенно становится трендом. Во всем мире люди переходят на правильное питание, активно занимаются спортом, следят за собой. Уже не редкость массовые тренировки и спортивные мероприятия становятся популярными не только среди профессиональных спортсменов, но и среди простых любителей.

Однако, стоит обеспечить максимальную полезность и безопасность своих тренировок, даже не будучи профессиональным спортсменом.







Физические нагрузки: польза или опасность?

Польза такой моды очевидна, а вот о ее обратной стороне задумываются далеко не все. Даже если человек полностью здоров (а это в наше время встречается нечасто), ему обязательно нужно контролировать состояние своего организма. Например, попытки тренироваться наравне с другом могут принести вред, а не пользу, если уровни вашей физической подготовки различаются.





Но если у спортсмена-любителя есть проблемы со здоровьем, физкультура может быть даже опасной. Однако это не означает, что от нагрузок нужно будет полностью отказаться. Совсем наоборот: активно занимаясь спортом и при этом постоянно мониторя получаемые показатели, можно существенно улучшить не только общее самочувствие, но и надолго сохранить свою хорошую физическую форму.

частота сердечных сокращений;

артериальное давление;

пульс.

Что же касается ощущений во время нагрузок и после – все очень субъективно и ориентироваться на них лучше не стоит. Ориентироваться нужно на динамику таких показателей как:





Теперь может показаться, что после каждой прогулки или тренировки придется посещать врача.

Совершенно очевидно, что это нереально, к тому же совсем не потребуется. Получить реальную картину работы всех систем организма в комплексе можно с помощью бесплатного мобильного приложения Beurer HealthManager.

Снижаем вес правильно

С параметрами, которые нужно контролировать при физических нагрузках, знакомы многие из нас. Однако, самостоятельно на практике получить верные данные, а тем более затем расшифровать их оказывается намного сложнее.

Например, доктор порекомендовал пациенту снизить вес. Соответственно, для этого нужно будет изменить рацион, добавить физические нагрузки и купить весы , чтобы затем можно было самостоятельно отслеживать свой прогресс.

Правда, простых приборов, которые показывают вам одну цифру на весах, может быть не всегда достаточно.

Напротив же, диагностические весы кроме данных о весе могут предоставить вам информацию о:

Доле мышц, тканевой жидкости, жировой массе, а также массе костей;

Показателях основного и активного обмена веществ в ккал;

Рассчитанном индексе массы тела;





Все эти данные можно получить в наглядном виде, синхронизируя диагностические весы со своим смартфоном или компьютером, на котором установлено Beurer HealthManager. Все данные, полученные во время измерений, сохраняются в виде удобных таблиц и графиков, которые позволяют проводить контроль и мониторинг полученных данных во времени.





По такому же принципу приложение работает с пульсоксиметром и тонометрами Beurer. Это значит, что вам нужно только купить тонометр или пульсоксиметр Beurer, подключить их к приложению, и в вашем смартфоне или компьютере постоянно будет отображаться полученная информация о пульсе, давлении и концентрации кислорода в крови. Так, вы сможете постоянно “держать руку на пульсе” своего здоровья или здоровья своих близких.





Сопряжение можно установить также для фитнес-браслетов. Тогда вы сможете получать еще и сведения о количестве пройденных шагов, размере дистанции в км, длительности тренировки и ее интенсивности, а также расходе калорий, продолжительности и качестве сна. Все это в совокупности позволяет полноценно оценить состояние организма с учетом выбранных вами факторов.





Но и этими полезными функциями приложение не ограничивается. Каждый организм индивидуален, в некоторых ситуациях важны не только пульс и давление, но и другие показатели. Например, температура, точнее, динамика ее изменения в зависимости от времени суток, рациона питания, нагрузок и прочих нюансов. При подключении к своему аккаунту бесконтактного термометра Beurer FT 95, у вас перед глазами всегда будет наглядный график изменения температуры тела.

Людям с диабетом очень важно контролировать уровень сахара в крови. Чрезмерно высокие или низкие показатели могут свидетельствовать даже об опасности для жизни. Благодаря тому, что глюкометр Beurer GL 50 работает вместе с приложением, вы можете вести электронный журнал показателей и делать выводы о причинах их изменений.

Новые технологии стали прекрасными помощниками в разных сферах жизни. Это касается и самой большой ценности – здоровья. С современным приложением Beurer HealthManager контролировать все самые важные показатели здоровья и их изменение во времени стало намного проще.

Реальная история: как мобильное приложение помогло справиться с гипертонией?





Около года назад у меня резко подскочило давление. Случилось это впервые в жизни, поэтому даже не сразу понял, что вообще произошло. Помогла соседка: принесла свой тонометр и измерила давление, которое оказалось повышенным. Но в тот раз помогла таблетка, а когда через неделю ситуация повторилась, пришлось обратиться к врачу.

По результатам обследования доктор поставил диагноз – гипертония. Рекомендаций было достаточно много, одна из них – физические нагрузки. Я выбрал скандинавскую ходьбу – давно планировал, а тут и стимул появился. Но врач предупредил: собственное состояние нужно будет контролировать постоянно.

Для такого контроля сын подарил мне тонометр, который ещё к тому же синхронизируется с моим смартфоном через приложение. Я в современных гаджетах разбираюсь не слишком хорошо, поэтому просто решил не обращать внимания на эту функцию и продолжать измерять давление.

Измерить давление перед тренировкой, во время занятия и после него;

Сохранить все эти данные в самом приборе, в смартфоне и на компьютере;

Сравнить полученные показатели со своей нормой;

Проанализировать, какие изменения происходят под нагрузкой;

Наглядно увидеть, как и когда изменяются мои показатели;

Подобрать оптимальное время для занятий и темп ходьбы.

HealthManager на страже вашего здоровья

Как оказалось – зря. Сын научил меня пользоваться приложением всего за 15-20 минут, ничего невозможного в этом нет. Зато теперь я могу:Функционал приложения оказался вдвойне полезным: для меня стало очевидным, что ходьба помогает снизить и стабилизировать давление. Лениться и пропускать тренировки уже не хочется. Да и сын контролирует мои графики: приложение отправляет данные на его электронную почту после каждого измерения. Приятно, когда о тебе заботятся близкие. Врач также оценил такой вариант. Теперь я могу просто скинуть ему на почту свои результаты измерений, и он уже дает мне дальнейшие рекомендации. По его словам, именно динамика показателей играет очень важную роль для назначения лечения и контроля общего состояния.





Товары Beurer хорошо известны в Беларуси. Люди, которые следят за своим здоровьем, пользуются приборами для улучшения качества жизни уже около 10 лет.





Сегодня с помощью современных инновационных приложений Beurer можно управлять такими приборами Beurer, как:

электропростыни,

световые будильники, приборы от храпа,

термогигрометры,

датчики сна,

фотоэпиляторы,

диагностические весы и фитнес-браслеты.

В последнее время купить ингалятор , пульсоксиметр или диагностические весы с набором полезных функций стало значительно проще. Уже полтора года в Беларуси работает официальный представитель немецкой компании. А это значит, что на все приборы действует гарантия немецкого производителя. Кроме того, приборы зарегистрированы в МинЗдраве.

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