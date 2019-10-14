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С точностью до наоборот: доллар и евро слегка потеряли в цене
Источник материала: Партизан
На торгах во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к евро и доллару. Российский рубль подорожал. Это позволило валютной корзине остаться без изменений.
Курс доллара снизился на 0,0018 рубля до 2,0501 BYN/USD. Это минимальное значение за последние 22 дня.
Курс евро опустился на 0,0011 BYN до 2,2598 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос на 0,0015 BYN до 3,1887 BYN/100 RUB.
Напомним, накануне дешевел российский рубль, а доллар и евро немного подорожали.
Центробанк России
Российский рубль подорожал к доллару и евро. Так, официальный курс доллара на завтра снизился на 11 копеек до 64,2548 российских рублей, а официальный курс евро опустился всего на 8 копеек до 70,8473 российских рублей.
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На торгах во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к евро и доллару. Российский рубль подорожал. Это позволило валютной...
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