С точностью до наоборот: доллар и евро слегка потеряли в цене

Курс доллара снизился на 0,0018 рубля до 2,0501 BYN/USD. Это минимальное значение за последние 22 дня.





Курс евро опустился на 0,0011 BYN до 2,2598 BYN/EUR.





Курс российского рубля вырос на 0,0015 BYN до 3,1887 BYN/100 RUB.





Напомним, накануне дешевел российский рубль, а доллар и евро немного подорожали.





Центробанк России

Российский рубль подорожал к доллару и евро. Так, официальный курс доллара на завтра снизился на 11 копеек до 64,2548 российских рублей, а официальный курс евро опустился всего на 8 копеек до 70,8473 российских рублей.