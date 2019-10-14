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Самая милая девочка в мире: юная модель покорила мир в 6 лет

15.10.2019 13:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Алина Якупова из Москвы занимается в модельной школе с четырехлетнего возраста, и уже к шести годам стала настоящей звездой соцсетей.
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Очаровательная малышка из России Алина Якупова, которую пользователи соцсетей уже назвали "самой милой девочкой в мире", собрала более 22 тысяч подписчиков в Instagram благодаря своему хобби – она занимается в школе моделей и очень любит позировать для фотографий.

Шестилетняя москвичка стала моделью в четыре года и к шести годам сделала себе имя в этом бизнесе, участвуя в модных кампаниях различных известных брендов.

Начинающая модель покорила мир своими светлыми локонами и сияющей улыбкой. Пользователи в соцсетях отметили, что ее красота просто неземная.


Однако, по словам менеджера модели, Алина покорила публику не только своей красотой, но и преданностью любимому занятию.

"Я уверен, что секрет успеха Алины заключается не только в ее неземной красоте, но также в тяжелой работе и постоянном саморазвитии, несмотря на ее маленький возраст", – рассказал он, его цитирует Daily Mail.

При этом многочисленные поклонники сходятся во мнении, что она самая милая девочка в мире.
 
 
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Алина Якупова из Москвы занимается в модельной школе с четырехлетнего возраста, и уже к шести годам стала настоящей звездой соцсетей.
 
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