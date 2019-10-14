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Названы номинанты на премию Павла Шеремета

15.10.2019 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форум гражданского общества Восточного партнёрства объявил имена номинантов на премию Павла Шеремета.

Из белорусов в списке - создатель и директор информационного агентства БелаПАН,  известный белорусский журналист и поэт Алесь Липай, который скоропостижно скончался 23 августа 2018 года в возрасте 52 лет. 

Также среди номинантов:

- основатель Jurnal Trust Media (Молдова) Вал Бутнару

- програмный директор Интерньюс Украина Андрей Кулаков

- журналист-расследователь из Грузии Георгий Мгеладзе

- Станислав Асеев - украинский писатель, журналист и блогер. Под псевдонимом Станислав Васин он работал внештатным корреспондентом «Радио Свобода» в Донецке. Был задержан в начале июня 2017 года МГБ ДНР по обвинению в "шпионаже" и содержится в тюрьме "ДНР".

- также на премию претендует новостной портал RISE Moldova

Имя лауреата будет названо во время проведения Ассамблеи Форума гражданского общества Восточного партнерства.


Премию имени основателя "Белорусского партизана" Павла Шеремета, учрежденную после его гибели в 2016 году, вручают представителям СМИ и гражданского общества из стран Восточного партнерства.

Лауреатами премии ранее были журналист из Крыма Николай Семена, азербайджанский журналист-исследователь Афган Мухтарлы, журналистка из Молдовы Наталья Морарь и гражданский активист из Армении Давид Петросян.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, в котором он находился. По версии следствия, убийство Шеремета связано с его журналистской деятельностью. 
 
 
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Форум гражданского общества Восточного партнёрства объявил имена номинантов на премию Павла Шеремета.
 
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