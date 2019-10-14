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"Элема" передумала продавать акции инвестору
Источник материала: Партизан
Компания «Элема» сообщает, что аннулирует недавнее объявление о скупке акций для перепродажи инвестору «на условиях, предусмотренных бизнес-планом».
Причины отмены заявки не объясняются.
Напомним, что общество хотело выкупить около 2,6% простых и 12,8% привилегированных акций. Общая сумма выкупа доли могла составить примерно 163,2 тыс. рублей.
Скупку акций для перепродажи «Элема» хотела закончить этой осенью.
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Компания «Элема» сообщает, что аннулирует недавнее объявление о скупке акций для перепродажи инвестору «на условиях, предусмотренных бизнес-планом».
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