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Oops! С аукциона продается... сортир в Дубровно

15.10.2019 12:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Необычный лот появился на сайте Витебского филиала Республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение».
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Судебные исполнители выставили на продажу сортир в Дубровно. Это небольшой городок наделко от границы с РФ.

В характеристике имущества указано, что капитальное строение общей площадью 4.5 м², до недавнего времени принадлежало ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».

Первоначальная цена «здания специализированного коммунального хозяйства», которую выставили на аукционе, составила 104 рубля. Прием заявок до 29 октября
 
 
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Необычный лот появился на сайте Витебского филиала Республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение».
 
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