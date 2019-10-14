Oops! С аукциона продается... сортир в Дубровно

Судебные исполнители выставили на продажу сортир в Дубровно. Это небольшой городок наделко от границы с РФ.





В характеристике имущества указано, что капитальное строение общей площадью 4.5 м², до недавнего времени принадлежало ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».





Первоначальная цена «здания специализированного коммунального хозяйства», которую выставили на аукционе, составила 104 рубля. Прием заявок до 29 октября