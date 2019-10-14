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Oops! С аукциона продается... сортир в Дубровно
Источник материала: Партизан
Необычный лот появился на сайте Витебского филиала Республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение».
Судебные исполнители выставили на продажу сортир в Дубровно. Это небольшой городок наделко от границы с РФ.
В характеристике имущества указано, что капитальное строение общей площадью 4.5 м², до недавнего времени принадлежало ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».
Первоначальная цена «здания специализированного коммунального хозяйства», которую выставили на аукционе, составила 104 рубля. Прием заявок до 29 октября
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Необычный лот появился на сайте Витебского филиала Республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение».
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