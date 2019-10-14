С Днем матери поздравили женщин в Каменецком роддоме

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Восемь женщин, находящихся сейчас в гинекологическом отделении с палатами для беременных и рожениц Каменецкой ЦРБ, получили приятные подарки и теплые поздравления от неожиданных гостей.





В солнечный день 14 октября, когда все мы поздравляем своих любимых мам с праздником, к ним пришли председатель районной организации РОО «Белая Русь» Людмила Журавлева, первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Марина Цыбуля, начальник отдела ЗАГС райисполкома Тамара Подлесская, волонтеры из СШ №2 и их руководитель Рита Подлесская.





Доченька Татьяны Романовой из Беловежского и сыночек Ирины Ничипорук из Ходос появились на свет незадолго до Дня матери, а Анжела Реуцкая, Светлана Кротюк, Татьяна Панасюк, Татьяна Панько, Дарья Макеева и Стефания Кобак находятся сейчас в приятном и волнительном ожидании. Всем им, несомненно, было очень приятно услышать слова пожеланий, прозвучавшие от гостей. А цветы, подарки и воздушные шарики создали замечательное настроение.





Анастасия НАРЕЙКО.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.