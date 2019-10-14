ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С Днем матери поздравили женщин в Каменецком роддоме

15.10.2019 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Восемь женщин, находящихся сейчас в гинекологическом отделении с палатами для беременных и рожениц Каменецкой ЦРБ, получили приятные подарки и теплые поздравления от неожиданных гостей.

С Днем матери поздравили женщин в Каменецком роддоме

В солнечный день 14 октября, когда все мы поздравляем своих любимых мам с праздником, к ним пришли председатель районной организации РОО «Белая Русь» Людмила Журавлева, первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Марина Цыбуля, начальник отдела ЗАГС райисполкома Тамара Подлесская, волонтеры из СШ №2 и их руководитель Рита Подлесская.

С Днем матери поздравили женщин в Каменецком роддоме

Доченька Татьяны Романовой из Беловежского и сыночек Ирины Ничипорук из Ходос появились на свет незадолго до Дня матери, а Анжела Реуцкая, Светлана Кротюк, Татьяна Панасюк, Татьяна Панько, Дарья Макеева и Стефания Кобак находятся сейчас в приятном и волнительном ожидании. Всем им, несомненно, было очень приятно услышать слова пожеланий, прозвучавшие от гостей. А цветы, подарки и воздушные шарики создали замечательное настроение.

С Днем матери поздравили женщин в Каменецком роддоме

Анастасия НАРЕЙКО.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восемь женщин, находящихся сейчас в гинекологическом отделении с палатами для беременных и рожениц Каменецкой ЦРБ, Сообщение С Днем матери поздравили женщин в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что обсудят в Могилёве на заседании Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика