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Военная академия приглашает на день открытых дверей
15.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
19 октября в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится День открытых дверей. В ходе проведения мероприятия будет разъяснен порядок приема и обучения в военной академии, проведена экскурсия по факультетам, предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения.
День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 220, Военная академия. Проезд от станции метро «Уручье» автобусами № 15, 99, 271, 286, 343, 396 до остановки «Военная академия». Начало в 10.00 в клубе «Ракетник».
Д. ЖОРОВ,
начальник обособленной группы
(Шарковщинского района) военного
комиссариата Глубокского и Шарковщинского районов.
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