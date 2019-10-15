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Военная академия приглашает на день открытых дверей

15.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Военная академия приглашает на день открытых дверей

19 октября в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится День открытых дверей. В ходе проведения мероприятия будет разъяснен порядок приема и обучения в военной академии, проведена экскурсия по факультетам, предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 220, Военная академия. Проезд от станции метро «Уручье» автобусами № 15, 99, 271, 286, 343, 396 до остановки «Военная академия». Начало в 10.00 в клубе «Ракетник».

Д. ЖОРОВ,

начальник обособленной группы

(Шарковщинского района) военного

комиссариата Глубокского и Шарковщинского районов.

 

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