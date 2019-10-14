Минчан зовут на бесплатные тренировки вечером сразу в 50 фитнес-центров (а еще будут ЗОЖ-вечеринки)

Источник материала: Tut.by

17 октября свои двери для зожников откроют более 50 спортивных заведений Минска. Попасть в них на тренировки после 18.00 можно бесплатно по предварительной записи. Чтобы выбрать, куда пойти, удобно воспользоваться картой .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Такой вечер организован по принципу Ночи музеев: спортивные заведения откроют свои двери для всех желающих, чтобы дать возможность каждому потренироваться бесплатно и выбрать спортивное занятие по вкусу. «Попробовать» можно будет следующие направления: фитнес, хоккей, футбол, плавание, скалолазание, бег, йога, стретчинг, танцы, единоборства, сайклинг, TRX, кроссфит. По условиям в этот вечер можно посетить любое количество тренировок, главное — предварительно забронировать себе время посещения, связавшись напрямую через администратора.

Организаторы подготовили и специальные фитнес-мероприятия. Например, в спортивном клубе Dvor (ул. Октябрьская 16к3) с 20.00 до 22.00 пройдет ЗОЖ-вечеринка, где будет специальный диджей-сет, мастер-классы, берпи-марафон с розыгрышами призов и протеин-бар. После этой вечеринки можно заглянуть еще на одну — в фитнес-клубе LifeStyle, которая продлится до полуночи.

В аквапарке «Фристайл» олимпийская чемпионка Александра Герасименя в 18.30 начнет проводить занятие по плаванию для взрослых, а под руководством семикратного чемпиона Беларуси, тренера USBC по боулингу Дмитрия Шилкина можно будет научиться сбивать кегли. Заслуженная артистка и ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Марина Вежновец даст мастер-классы по хореографии в своей балетной школе.

Часы работы каждый спортивный клуб определяет самостоятельно. В своем обычном режиме или с продленными расписанием до утра — это можно будет уточнить у администраторов, когда будете записываться на тренировку.