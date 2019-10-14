«Объединительное вторжение». Будет ли война между Асадом и Эрдоганом?

Источник материала: Аргументы и факты

На фоне успехов турецких военных на севере Сирии, где они борются против курдских вооруженных формирований, курды достигли договоренности с сирийским правительством о совместном «противостоянии турецкой угрозе». Ранее курды, контролирующие около 20% территории страны, отказывались сотрудничать с Дамаском. Однако теперь, ввиду турецкой угрозы, они были вынуждены пойти на сотрудничество с Асадом.

Сирийское агентство SANA сообщило, что сирийские войска движутся на север через курдские территории навстречу турецкой армии. Ливийский телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что курды специально для этого открыли свои блокпосты. Ранее Reuters написало, что соглашение между сирийским правительством и курдами были достигнуто на переговорах, прошедших при посредничестве России. Катализатором переговоров стала турецкая военная операция «Источник мира», цель которой — уничтожение курдских вооруженных формирований на границе с Турцией.

Первоначально курды обратились за помощью к США, однако Дональд Трамп отдал распоряжение вывести американские войска из зоны операции. Хотя первоначально Белый дом грозил Анкаре санкциями в случае начала военной операции, теперь американский президент пообещал ввести их только в случае больших жертв среди мирного населения. По последним данным, с начала операции погибло около 500 курдских ополченцев и около 50 мирных жителей по обе стороны границы.

Будет ли между Турцией и Сирией война, АиФ.ru объяснял руководитель центра «Европа — Ближний восток» Института Европы РАН Александр Шумилин.

Глеб Иванов, АиФ.ru: — Насколько вероятно, что сейчас в Сирии начнутся боевые действия между турецкими и сирийскими войсками?

Александр Шумилин: Я полагаю, что обе стороны будут избегать прямого противостояния. При том, что движение сирийской армии на север обозначилось, оно будет осторожным. Курды будут там, где нужно, пропускать сирийские войска вперед, поскольку турки вряд ли отважатся штурмовать позиции, занятые сирийскими войсками.

Полностью исключать военный конфликт между Анкарой и Дамаском, конечно, нельзя. Однако между Турцией и Россией есть договоренности, и, безусловно, первое время все стороны будут избегать столкновений.

— Курды по-прежнему контролируют значительную часть территории Сирии. Означают ли договоренность между ними и Асадом, что эта территория вернется под власть Дамаска?

— Это главная цель Дамаска и Москвы: использовать турецкое вторжение для постепенной реинтеграции этих территорий под контроль Дамаска.

— До этого курды не очень стремились возвращаться под власть Дамаска и вообще разговаривать с сирийским правительством. Что изменилось?

— Пока восстановления контроля Дамаска над курдскими территориями не произошло. Курды попытаются использовать эти договоренности, чтобы надавить на США и другие западные страны и получить от них помощь в борьбе с Турцией. Они показывают, что, если такая помощь не будет им предоставлена, они будут договариваться с Асадом и Москвой. И сейчас этот аргумент потихоньку реализуется, чтобы он не казался фикцией. До какой степени будет развиваться сотрудничество между курдами и Асадом, сейчас сказать тяжело.

— Долгое время курды были главными союзниками США в регионе. Сейчас многие обвиняют Вашингтон в предательстве своих союзников. Почему Трамп пошел на это?

— Я бы не стал говорить, что сотрудничество между курдами и американцами свернуто окончательно. Мотивы Трампа просты — если во время турецкой военной операции погибнут американские солдаты, это может привести к большим политическим трудностям, учитывая и без того непростые отношения Анкары и Вашингтона. Кроме того, Трамп обещал своим избирателям, что он выведет войска из Сирии. Наконец, численность американской военной группировки и так невысока, чтобы реально что-то сделать. Поэтому он вывел эти силы. За это его критикуют в том числе и в Конгрессе.

Трамп считает, что сможет урегулировать кризис политическими средствами. Удастся ли ему это или нет, увидим в скором времени.