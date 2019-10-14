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В минской новостройке нечистоты то и дело затапливают подвал. Что говорят коммунальщики

15.10.2019 15:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дом на Дзержинского, 129, — одноподъездный столбик в Брилевичах, часть жилого комплекса «Мегаполис». Местные жители грустно шутят, что переживают бесконечный день сурка: подвал дома то и дело затапливает фекалиями.


— Вонь буквально режет глаза. Запахи поднимаются в подъезд, по этажам, — рассказывает Павел, который живет в доме около трех лет.

Жители уверяют, что затапливает подвал нечистотами с завидной регулярностью — примерно раз в два месяца. По этому поводу они уже написали немало писем коммунальщикам, в администрацию Московского района, а также санитарным врачам.

Теперь начали записывать видео. Вот, например, потоп, который случился сегодня, 15 октября.

Воды в подвале, говорят жители, набирается до полутора метров. Еще один собеседник говорит:

— ЖЭС постоянно заказывает аварийку, за бюджетные деньги — думаю, они уже сами устали платить. Аварийка приезжает, ситуацию исправляют, нечистоты откачивают. Через некоторое время все повторяется.




Александр Котов живет в доме с 2014 года, с момента постройки.

— Сегодня утром выходил из дома — сразу по запаху понял, что снова затопило. В лифтовой запах стоит очень стойкий, пахнет и на этажах. У нас есть опасения: не подмоет ли фундамент дома, если так часто подтапливает?

Александр показывает ответ на обращение, которое пришло ему еще летом 2016 года, от Центра гигиены и эпидемиологии Московского района.


Тогда дом обследовала комиссия, которая установила, «что авария на канализационных сетях устранена, подвальное помещение проветривается, проведена обработка раствором хлорной извести». Со ссылкой на ЖЭС-127 санитарный врач сообщал, что трубопровод обследовали тепловизором и обнаружили строительный дефект: на расстоянии 50 сантиметров от колодца развалился раструб и канализационная труба просела. В том году еще действовали гарантийные обязательства застройщика, поэтому письмо по дому направляли в ИООО «Синтез-Белнепстрой».

— Тогда нам сообщали, что проблему устраняли. Но если с тех пор ситуация постоянно повторяется — значит, либо причина не в этом, либо ничего не устранили, — рассуждает Александр Котов.


Его сосед Павел добавляет, что этим летом квартиры в многоэтажке атаковали мелкие мошки.

— Детей кусали до того, что некоторым пришлось вызывать скорую из-за аллергической реакции, — рассказывает житель дома. — Сначала не понимали, в чем дело, откуда насекомые. Потом спустились в подвал — а там рассадник этих мошек. Боролись своими силами, закупали средства по борьбе с насекомыми.

Заместитель директора ЖЭУ № 1 Московского района Татьяна Рогова сказала TUT.BY, что у домов № 127 и 129 — общая система канализации, однако подтопления происходят только в доме № 129. Причина проблем — засоры.

— Сейчас пробили засор, в подвал жидкость больше не поступает. Подали заявку на откачку — ждем. Откачают завтра, а может быть, еще сегодня.

Представитель коммунальной организации считает, что в образовании засоров виноваты сами жители.

— Сбрасывают строительный материал, повреждают трубы, не умеют пользоваться канализацией. Но, может быть, был и при строительстве какой-то недостаток. Мы сейчас будем поднимать все организации, которые имели отношение к постройке, — работаем в этом направлении. Если это, например, какой-то неправильный уклон, выполненный при строительстве, — нужно все раскопать и поменять систему канализации. Но вы же все понимаете — мы только обслуживающая организация, мы не строители.

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Местные жители грустно шутят, что переживают бесконечный день сурка: подвал дома то и дело затапливает фекалиями.
 
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