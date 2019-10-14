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«Ремонт» в Станьково

15.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Специальный раздел портала TUT.BY «Доска позора» регулярно делится с читателями «шедеврами» горе-строителей, на этот раз попали в этот раздел и станьковцы.

Бывший военный городок в Станьково (Дзержинский район). Читатели рассказывают, что в октябре этого года здесь поменяли трубы системы отопления.

Но по непонятным причинам замену произвели не полностью, пообещав возобновить работы весной: «Оставили нам полный разгром, вокруг лежат ржавые трубы, ямы огорожены фиктивно. Не говоря про то, что главная дорога нашего военного городка перерыта и до весны нам необходимо ездить в объезд по «брусчатке» из раздолбанного асфальта», — пишут местные жители.



 
 
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Специальный раздел портала TUT.BY «Доска позора» регулярно делится с читателями «шедеврами» горе-строителей, на этот раз попали в этот раздел и...
 
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