Брестская областная больница стала клинической

Источник материала: Виртуальный Брест

В ней заработал филиал кафедры общей хирургии Гродненского государственного медицинского университета.





В честь такого события областную больницу посетил ректор ГрГМУ Виктор Снежицкий. Он ознакомился с условиями, в которых будут учиться курсанты.



«Брестская область давно стала для нас родной, — сказал он. – Среди наших студентов около 50 процентов — жители вашего региона».



Идея создать в городе над Бугом свое медицинское учебное заведение существует давно. «В пятидесятые годы наши области конкурировали за право открыть медицинский вуз. Его в итоге открыли в Гродно».

Ректор добавил, что сейчас создавать в Бресте полноценный университет, конечно, проблемно, тем не менее неправильно не использовать наработанную клиническую базу.







«Сейчас у студентов Гродненского медуниверситета пять различных практик, и мы стараемся на летнюю практику направить их по месту жительства. Брестская областная больница также давно стала прекрасным местом для интернатуры, поэтому около 40 процентов выпускников из Гродно проходят ее именно здесь».



«Не менее важна для врачей и последипломная подготовка. В Бресте есть и кадры, и практический опыт для регулярного повышения квалификации врачей со всей области», — подчеркнул Снежицкий. Он предположил, что открытием филиала кафедры потенциал областной больницы не исчерпан. «Условия позволяют открыть полноценный филиал университета. Старшие курсы вполне могли бы учиться здесь. Конечно, создать сразу все 45 кафедр, как у нас, будет затруднительно, но по вашим традиционно сильным направлениям — кардиологии и терапии, например, вполне возможно».



Триггерная проблема



Главный врач облбольницы Александр Карпицкий рассказал, что образовательный процесс уже начался. Первая группа из восьми врачей приступила к двухнедельному курсу повышения квалификации. «Прежде чем открыть филиал, нам нужно было подготовить кадры. Сейчас у нас работают два доктора наук и три кандидата, поэтому мы вполне можем распространять то, что умеем сами, на всю область и Беларусь».



Основной акцент сделают на практике. Курсанты будут осваивать новые знания по пять-шесть часов в операционной и у постели пациента и только по одному часу в лекционной аудитории.







Основная тема первого цикла «Гнойно-воспалительные заболевания шеи, грудной клетки и легких». Занятия продлятся до 25 октября. В первом обучающем цикле участвуют врачи из Ляховичей, Барановичей, Пинска, а также больницы скорой медицинской помощи и областной больницы Бреста. Всего восемь специалистов.



«Инфекция в хирургии всегда была триггерной проблемой, которую обсуждают не одно десятилетие и будут обсуждать еще очень долго. Наши курсанты — врачи районных больниц, где борьба с инфекцией — самая актуальная проблема», — подчеркнул ассистент филиала кафедры общей хирургии Гродненского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Геннадий Журбенко.



Он работает в областной больнице уже около десяти лет. За это время накопил ценный практический и научный опыт, которым готов поделиться с коллегами.



Именно за опытом приехал в Брест заведующий хирургическим отделением Пинской центральной больницы Александр Федорович. Он отметил, что работа хирурга — это прежде всего практика, то, что не вычитаешь в книгах. «У каждого врача свой метод, своя изюминка. Без этого никуда в нашей работе».







Раньше для повышения квалификации Федоровичу и его коллегам приходилось ездить в Минск. Конечно, открытие филиала в Бресте сильно упростило им жизнь. «Уверен, что отправлю в Брест за опытом своих подчиненных», — сказал заведующий.