Документ испорчен? Брестские эксперты восстанавливают содержание нечитаемых текстов

Источник материала: Виртуальный Брест

В повседневной жизни каждый может столкнуться с ситуацией, когда документ со временем изменился, например, выцвел, запись не читается, цифры едва видны. Порой нелепая случайность (залитие чернилами, кофе) может привести к утере информации на важном договоре, кассовом чеке.





Так, в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области обратилась брестчанка, которая предоставила на исследование экспертам кассовый чек на термобумаге на покупку товара. Женщина рассказала, что несколько лет назад приобрела в магазине дорогостоящую бытовую технику. Спустя время она заметила, что оборудование стало плохо работать – появились нехарактерные скрипы, а также периодические сбои программных настроек. Учитывая, что товар был еще на гарантийном сроке, женщина решила обратиться в магазин. Однако оказалось, что чек, подтверждающий покупку товара, ввиду ненадлежащих условий хранения «обесцветился». Как известно, именно кассовый чек в первую очередь является доказательством того, что товар приобретен в конкретном торговом объекте.





С целью реализации своих потребительских прав по возврату некачественного товара женщина решила обратиться для проведения технической экспертизы документов для установления содержания «выцветшего» текста чека. В ходе исследования эксперту удалось установить практически полностью содержание чека при помощи специального оборудования и фотосъемки в различных зонах спектра (ультрафиолетовой и инфракрасной), а также с использованием различных светофильтров. Полученный результат способствовал восстановлению прав покупателя.

Курьезная история произошла с жителем Барановичского района. Мужчина обратился в экспертное ведомство с просьбой восстановления текста на расписке, которую три года назад написал его знакомый. Как оказалось, бумага лежала в выдвижном ящике стола вместе с другими документами. Его трехлетняя дочь, не найдя рядом ничего подходящего для рисования, открыла ящик стола и достала первый попавшийся «листик», который по чистой случайности оказался долговой распиской. Девочка фломастерами частично зарисовала текст, нечитаемой стала и запись о сумме долга. Мужчина, намереваясь в судебном порядке взыскать долг со знакомого, понимал, что зарисованный текст не примут во внимание в суде, поэтому обратился за помощью к экспертам. В ходе исследования, используя специальное оборудование, специалистам удалось полностью установить текст расписки. В настоящее время мужчина собирается обратиться в суд.





Граждане обращаются в экспертное ведомство для установления хронологической последовательности нанесения реквизитов различных документов (печатный текст, оттиски печати, рукописные записи и подписи), факта внесения изменений в документы различными способами, восстановления содержания залитых и зачеркнутых текстов, а также разорванных документов. Заключение экспертизы является одним из основных источников доказательств, позволяющих с уверенностью отстаивать свои права и законные интересы.

Татьяна Коток, официальный представитель управления

Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области