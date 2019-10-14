﻿ Документ испорчен? Брестские эксперты восстанавливают содержание нечитаемых текстов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Документ испорчен? Брестские эксперты восстанавливают содержание нечитаемых текстов

15.10.2019 15:41 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В повседневной жизни каждый может столкнуться с ситуацией, когда документ со временем изменился, например, выцвел, запись не читается, цифры едва видны. Порой нелепая случайность (залитие чернилами, кофе) может привести к утере информации на важном договоре, кассовом чеке.

Документ испорчен? Брестские эксперты восстанавливают содержание нечитаемых текстов

Так, в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области обратилась брестчанка, которая предоставила на исследование экспертам кассовый чек на термобумаге на покупку товара. Женщина рассказала, что несколько лет назад приобрела в магазине дорогостоящую бытовую технику. Спустя время она заметила, что оборудование стало плохо работать – появились нехарактерные скрипы, а также периодические сбои программных настроек. Учитывая, что товар был еще на гарантийном сроке, женщина решила обратиться в магазин. Однако оказалось, что чек, подтверждающий покупку товара, ввиду ненадлежащих условий хранения «обесцветился». Как известно, именно кассовый чек в первую очередь является доказательством того, что товар приобретен в конкретном торговом объекте.

Документ испорчен? Брестские эксперты восстанавливают содержание нечитаемых текстов

С целью реализации своих потребительских прав по возврату некачественного товара женщина решила обратиться для проведения технической экспертизы документов для установления содержания «выцветшего» текста чека. В ходе исследования эксперту удалось установить практически полностью содержание чека при помощи специального оборудования и фотосъемки в различных зонах спектра (ультрафиолетовой и инфракрасной), а также с использованием различных светофильтров. Полученный результат способствовал восстановлению прав покупателя.

Курьезная история произошла с жителем Барановичского района. Мужчина обратился в экспертное ведомство с просьбой восстановления текста на расписке, которую три года назад написал его знакомый. Как оказалось, бумага лежала в выдвижном ящике стола вместе с другими документами. Его трехлетняя дочь, не найдя рядом ничего подходящего для рисования, открыла ящик стола и достала первый попавшийся «листик», который по чистой случайности оказался долговой распиской. Девочка фломастерами частично зарисовала текст, нечитаемой стала и запись о сумме долга. Мужчина, намереваясь в судебном порядке взыскать долг со знакомого, понимал, что зарисованный текст не примут во внимание в суде, поэтому обратился за помощью к экспертам. В ходе исследования, используя специальное оборудование, специалистам удалось полностью установить текст расписки. В настоящее время мужчина собирается обратиться в суд.

Документ испорчен? Брестские эксперты восстанавливают содержание нечитаемых текстов

Граждане обращаются в экспертное ведомство для установления хронологической последовательности нанесения реквизитов различных документов (печатный текст, оттиски печати, рукописные записи и подписи), факта внесения изменений в документы различными способами, восстановления содержания залитых и зачеркнутых текстов, а также разорванных документов. Заключение экспертизы является одним из основных источников доказательств, позволяющих с уверенностью отстаивать свои права и законные интересы.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В повседневной жизни каждый может столкнуться с ситуацией, когда документ со временем изменился, например, выцвел, запись не читается, цифры едва видны. Порой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шпилевский провалился в Бресте и был близок к провалу в Казахстане. А теперь может стать чемпионом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовые юбки с вышивкой в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика